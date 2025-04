A cost 0: La Reial Societat vol pescar a l'Espanyol

A la Lliga espanyola, pocs jugadors desperten tant d'interès com aquells capaços de destacar en equips amb menor repercussió mediàtica. Precisament un d'aquests futbolistes, Javi Puado, ha entrat en el radar de clubs importants a causa del seu notable rendiment a l'Espanyol aquesta temporada.

La Real Societat, un dels equips més consistents de LaLiga, ha centrat la seva atenció en Javi Puado, segons han informat des de Fichajes.net. El davanter català, format des de les categories inferiors del club blanc-i-blau, és el gran referent ofensiu de l'equip aquesta temporada, mostrant un rendiment destacat en cada partit.

| RCDE

Amb el seu contracte finalitzant al juny d'aquest any, les negociacions per renovar el seu vincle amb l'Espanyol estan estancades des de fa temps. Això ha generat una oportunitat que clubs com l'Atlètic de Madrid, el Sevilla i ara especialment la Real Societat, volen aprofitar. Puado, per la seva banda, no ha donat pistes sobre les seves intencions, encara que fonts properes indiquen que podria buscar reptes més ambiciosos, especialment relacionats amb competicions europees.

Ídol de l'afició perica

Javi Puado està signant una de les seves millors temporades com a professional, anotant 10 gols en 27 partits disputats fins al moment, a més d'haver proporcionat 2 assistències clau per al seu equip. Aquests números l'han convertit en el màxim golejador de l'Espanyol i el col·loquen com a peça fonamental en l'esquema ofensiu del tècnic blanc-i-blau.

A més, Puado ha participat en el 93% dels partits com a titular, acumulant un total del 89% de minuts possibles jugats. La seva capacitat per aparèixer en moments clau és evident, ja que ha participat directament en el 39% dels gols anotats pel seu equip aquesta campanya. Aquestes xifres demostren no només la seva importància dins del camp, sinó també la seva regularitat i fiabilitat, característiques altament valorades per la Real Societat.

| LaLiga

L'interès de l'equip donostiarra per Puado no és casualitat. El davanter posseeix habilitats que encaixen perfectament amb la filosofia de joc impulsada per Imanol Alguacil. La seva mobilitat, intel·ligència per generar espais i capacitat golejadora el fan ideal per complementar l'atac de la Real, especialment en combinació amb futbolistes de perfil associatiu com Mikel Oyarzabal o Take Kubo.

A més, Puado es destaca per la seva versatilitat tàctica, podent actuar tant d'extrem com de segon davanter, cosa que augmentaria considerablement les alternatives ofensives de la Real Societat en competicions nacionals i internacionals.

La recta final de la temporada serà crucial per definir el futur de Puado. La possibilitat d'incorporar-se gratuïtament a un equip amb aspiracions europees representa un atractiu enorme per al jugador. No obstant això, des de l'Espanyol, la prioritat continua sent renovar el futbolista per mantenir l'estabilitat esportiva i emocional del seu projecte.

Mentrestant, la Real Societat es prepara per moure fitxa de manera decisiva, conscients que oportunitats com aquesta, especialment amb jugadors del calibre de Puado, són escasses. Les pròximes setmanes seran determinants per conèixer el desenllaç d'aquest possible fitxatge que podria canviar considerablement el panorama ofensiu del club txuri-urdin.