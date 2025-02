Nuevo movimiento del Valencia con vistas a la temporada 2025/2026: Corberán da el OK

Queda mucho camino por recorrer esta temporada y muchas batallas por librar todavía. Sin embargo, en la dirección deportiva che, tan sumamente criticada en los últimos años, no quieren perder el tiempo y están empezando a figurar las hojas de ruta a seguir de cara a la confección de la plantilla del próximo curso. Evidentemente, todo dependerá de si finalmente se consigue la permanencia o no, pero en Mestalla quieren ser optimistas.

Con todo, uno de los nombres que Corona se está planteando mantener en la plantilla del equipo blanquinegre de la 2025/26, en caso de no descender, es el de Umar Sadiq. El nigeriano llegó cedido el pasado mes de enero, pero se incluyó una opción de compra de unos 10 millones de euros que en Valencia, según Fichajes.net, se plantean pagar. Al menos, de momento.

| VCF

Adaptación y rendimiento de Sadiq en el Valencia

Desde su llegada al conjunto ché, Sadiq ha mostrado una rápida adaptación tanto dentro como fuera del campo. Su debut goleador se produjo en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Ourense, donde contribuyó al avance del equipo en la competición. Sin embargo, su momento más destacado hasta la fecha ocurrió recientemente en LaLiga.

Tras 343 días sin marcar en la competición doméstica, Sadiq anotó un gol crucial de cabeza contra el Villarreal, permitiendo al Valencia obtener un valioso empate en uno de los estadios más complicados del campeonato. Este tanto no solo rompió su sequía goleadora, sino que también fue fundamental para que el equipo durmiera fuera de los puestos de descenso por primera vez en meses.

A pesar de haber comenzado como suplente de Hugo Duro, Sadiq ha sabido aprovechar los minutos que Carlos Corberán le ha otorgado, generalmente en las segundas mitades de los encuentros. Su presencia en el campo ha añadido una dimensión ofensiva diferente, caracterizada por su movilidad, capacidad de asociación y constante sensación de peligro para las defensas rivales.

Umar Sadiq Goal | Villarreal vs Valencia (1-1), All Goals Results And Extended Highlights-2025..

La apuesta de Carlos Corberán por Sadiq

Carlos Corberán, quien asumió la dirección técnica del Valencia en diciembre de 2024, ha sido un firme defensor de las cualidades de Sadiq. El técnico valenciano, con una trayectoria que incluye experiencias en Inglaterra y Grecia, ha implementado un estilo de juego que potencia las habilidades del delantero nigeriano. La confianza mutua entre jugador y entrenador ha sido evidente en el rendimiento del equipo, que ha mostrado una notable mejoría desde la llegada de Corberán. Bajo su dirección, el Valencia ha sumado puntos vitales que le han permitido acercarse a la zona de salvación en LaLiga.

El gol de Sadiq contra el Villarreal no solo significó un punto valioso, sino que también evidenció la resiliencia y determinación del equipo en su lucha por evitar el descenso. Aunque el Valencia ha alternado posiciones dentro y fuera de la zona de descenso debido a los resultados de otros competidores directos, la tendencia ascendente en su rendimiento es innegable.

| VCF

Más allá de sus actuaciones en el terreno de juego, Sadiq ha demostrado un alto grado de compromiso con el proyecto del Valencia. Su integración en el vestuario ha sido óptima, y su deseo de continuar vistiendo la camiseta blanquinegra ha sido un factor determinante para que el club se plantee ejercer la opción de compra.

Por supuesto, como es habitual en Valencia, todo dependerá de que Peter Lim dé el 'OK' definitivo, algo que no está del todo claro. Hace varios mercados ya que el mandamás no autoriza una transacción de un monto de esas magnitudes. De hecho, desde verano de 2019 que no se supera la barrera de los 10 'kilos' en fichajes. André Almeida y Marcos André se acercaron (8 y 8,5 millones) en 2021 y 2022.