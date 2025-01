Un futbolista del Manchester City s'ofereix al Barça

El mercat d'hivern ha entrat en la seva fase decisiva, i els rumors d'entrades i sortides es multipliquen en els grans clubs d'Europa. El FC Barcelona, necessitat d'efectius en atac, s'ha convertit en un dels equips més esmentats quan es parla de possibles reforços. Tot i això, la seva delicada situació econòmica i la impossibilitat d'inscriure grans contractacions dificulten que aquests rumors es converteixin en realitat.

Un dels últims noms a unir-se a la llista de candidats és el de l'extrem belga Jérémy Doku, qui no està travessant el seu millor moment al Manchester City. El futbolista s'ha vist perjudicat per la irrupció de Savinho en l'onze de Guardiola i, sobretot, pel fitxatge d'Omar Marmoush, un moviment que ha suposat un desemborsament proper als 80 milions d'euros.

Possible cessió fins a final de temporada

Els agents del jugador, conscients d'aquest escenari, han estat oferint els seus serveis a diversos clubs europeus. Entre ells figura el FC Barcelona, que podria valorar una cessió d'aquí a final de temporada per aportar desequilibri i regat a la banda esquerra. L'ex del Rennes suma 6 gols i 7 assistències en 1.163 minuts disputats aquest curs, una mitjana que equival pràcticament a una contribució de gol en cada partit.

La direcció esportiva blaugrana veu en Doku un perfil capaç d'encarar en un contra un, cosa que avui només aporta Lamine Yamal de forma habitual. Per la seva banda, opcions com Ferran han demostrat qualitat, però no la mateixa explosivitat que el belga en el regat. El Barça, però, també valorava la possibilitat de fitxar Marcus Rashford per reforçar aquesta demarcació o Rafael Leão, de l'AC Milan.

Els mateixos problemes de sempre

El gran obstacle a superar rau en les limitacions del Fair Play Financer i la poca maniobra salarial que té el Barça. Per incorporar un nou jugador al gener, el club blaugrana ha de donar sortida a alguna de les seves peces, procés que no està resultant gens senzill. Ni Araujo, renovat recentment, ni Eric Garcia, ni Ansu Fati semblen disposats a marxar en aquest mercat, i l'única carta que queda a l'aire és la situació d'Andreas Christensen, qui encara no s'ha recuperat de la lesió.

Al mateix temps, el Barcelona valora que Doku és un futbolista jove, de 22 anys, amb marge de creixement, cosa que encaixa amb la filosofia del club d'apostar per talents emergents. No obstant això, les prioritats al vestidor estan posades en consolidar un bloc competitiu que no impliqui més tensions salarials. L'entorn blaugrana es manté caut mentre avalua totes les variables de l'operació. El mercat d'hivern tanca aquest any el 3 de febrer.