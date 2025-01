Ho confirma Fabrizio Romano: Jugador de 18 anys que el Barça vol treure a l'Arsenal

La direcció esportiva del FC Barcelona no cessa en la seva recerca de noves promeses amb vista al futur. El club blaugrana, molt pendent del mercat i de les oportunitats que ofereixen els futbolistes joves en l'últim any de contracte, ha detectat una possible ganga a la pedrera de l'Arsenal. Segons Fabrizio Romano, l'entitat culé està disposada a entrar en la pugna per aquest talent que podria arribar a cost zero.

Es tracta d'Ayden Heaven, un central esquerrà de 18 anys que milita al filial del conjunt londinenc i finalitza el seu vincle amb els 'gunners' al juny de 2025. El futbolista ja va debutar amb el primer equip de Mikel Arteta a l'EFL Cup davant el Preston North End, disputant 10 minuts en un partit que va acabar 0-3 favorable a l'Arsenal. Malgrat la seva curta experiència a l'elit, Heaven ha demostrat un notable rendiment en categories inferiors i en la selecció anglesa.

| @arsenal

L'Arsenal, coneixedor de la projecció del jove central, li ha ofert una nova renovació per mantenir-lo a l'Emirates Stadium. No obstant això, la competència pel seu fitxatge s'ha recrudit, i Romano confirma l'interès de diversos gegants europeus. El Manchester United encapçala la cursa per fer-se amb Heaven, mentre que l'Eintracht de Frankfurt i el Barça també s'han acostat als seus representants.

'Overbooking' en defensa

El jugador, amb un valor de mercat aproximat de 300.000 euros, podria aterrar al Camp Nou sense que el club blaugrana hagués de pagar cap traspàs. Això encaixa a la perfecció amb l'estratègia culé d'incorporar a preus reduïts a centrals joves amb potencial, com ja va fer en el seu moment amb Ronald Araujo o, més recentment, amb Mika Faye. La idea seria sondejar el rendiment de Heaven al filial per decidir més endavant la seva incorporació definitiva al primer equip.

Tot i així, l'alta densitat de defenses a la plantilla de Hansi Flick no facilitaria l'arribada de l'anglès. Amb Ronald Araujo renovat a llarg termini, Íñigo consolidat a l'eix de la defensa i l'aposta forta pel canterà Cubarsí, el club no tindria massa marge. Jugadors com Andreas Christensen o Eric Garcia podrien sortir per alliberar espai, però fins ara s'han mostrat reticents a abandonar l'entitat.

A més, el cos tècnic també maneja l'opció de fitxar Jonathan Tah a cost zero, una alternativa que afegiria encara més competència al centre de la defensa. No obstant això, el Barça està decidit a no deixar escapar qualsevol oportunitat de mercat que li permeti reforçar-se amb talent jove i projectable. Heaven encaixa precisament en aquest perfil, i el seu baix cost el converteix en un objectiu factible malgrat les restriccions econòmiques.