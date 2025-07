El motiu pel qual es complica la sortida de Rodrygo del Reial Madrid

El Reial Madrid s'enfronta a un dilema complicat amb Rodrygo Goes. El davanter brasiler, que semblava una peça clau del futur del club blanc, ha perdut protagonisme sota la direcció de Xabi Alonso. En el recent Mundial de Clubs gairebé no va tenir minuts, cosa que va encendre les alarmes sobre la seva continuïtat.

Tanmateix, trobar un destí no està resultant senzill. El salari del jugador, que ronda els 10 milions d'euros anuals, és una barrera important. A més, la irrupció de joves com Franco Mastantuono i Gonzalo, així com la versatilitat d'Arda Güler, fa que Rodrygo ja no sigui imprescindible.

La Premier, única via oberta

Amb el mercat de fitxatges en la seva fase més activa, la Premier League semblava l'única competició amb múscul financer suficient per assumir el seu fitxatge. Però els principals clubs anglesos ja han tancat operacions importants. L'Arsenal va apostar per Viktor Gyokeres, autor de 54 gols la temporada passada.

| Canva

El Chelsea està centrat a reforçar altres àrees, com demostra el seu interès en Simons o Garnacho. I el Liverpool ha trencat el mercat amb Florian Wirtz i Alexander Isak. El Manchester United, per la seva banda, ha invertit més de 140 milions en Cunha i Mbeumo, mentre que el City manté una davantera consolidada amb Haaland i Marmoush.

El Tottenham, l'única opció viable

En aquest context, el Tottenham Hotspur es presenta com l'única opció real per a Rodrygo. El club londinenc, necessitat d'una estrella després de la sortida de Harry Kane i el possible adeu de Heung-Min Son, ha mostrat interès pel brasiler. Segons informa el diari AS, els ‘Spurs’ ja han demanat permís al Reial Madrid per iniciar negociacions.

| XCatalunya, Real Madrid

El problema és que el seu president, Daniel Levy, és conegut per ser un negociador dur. Encara que té diners per fitxar, difícilment acceptarà pagar 90 milions sense condicions. El Reial Madrid, per la seva banda, no vol una cessió, llevat que no quedi cap altra sortida.

Un estiu clau per al seu futur

L'entorn de Rodrygo veu amb preocupació la manca d'ofertes fermes. El jugador necessita minuts per no quedar fora dels plans del Brasil. Una temporada com a suplent al Madrid seria un pas enrere en la seva carrera. Per això, una sortida aquest estiu és gairebé obligada, encara que no serà senzilla.

En cas de no concretar-se el traspàs al Tottenham, el Reial Madrid podria veure's obligat a cedir el jugador a última hora. Aquesta seria una solució desesperada per a ambdues parts, però permetria mantenir viu el valor de mercat del futbolista i evitar que passi un any gairebé en blanc.

La pressió dels nous fitxatges

Mastantuono, un dels grans talents del futbol argentí, ha estat fitxat com a projecte de futur, però ja ha impressionat a la pretemporada. Gonzalo, un jugador del planter que ningú no esperava, s'ha guanyat la confiança de Xabi Alonso. I Arda Güler, encara que més migcampista, ha estat provat com a extrem amb bons resultats.

Amb aquest panorama, Rodrygo necessita una sortida immediata per rellançar la seva carrera. I encara que molts somiaven amb veure'l triomfar a Anfield, Stamford Bridge o Old Trafford, el seu destí sembla estar cada cop més clar: el Tottenham Hotspur és l'únic club disposat a negociar per ell en aquest moment.