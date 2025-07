La nova incorporació del Reial Madrid reconeix ser del Barça: 'Vaig créixer veient-los'

per Joan Grimal

El mercat de fitxatges no només està portant moviments inesperats, sinó també confessions que, anys enrere, podrien haver semblat impensables. Un dels últims reforços del Real Madrid ha generat sorpresa entre l’afició merenga no pas pel seu rendiment ni pel seu preu, sinó per unes declaracions del passat que ara ressonen amb força.

El jugador, que acaba de ser anunciat oficialment pel club blanc, arriba amb un historial brillant en la seva posició, experiència en grans competicions i un perfil tècnic ideal per a l’estil de Xabi Alonso. Tanmateix, les seves paraules recuperades a les xarxes han aixecat cert rebombori a la capital.

L’entrevista que ho va canviar tot

La polèmica va néixer en qüestió d’hores, quan un conegut programa esportiu va recuperar una entrevista que el futbolista va concedir el 2021. Hi parlava amb naturalitat sobre la seva passió pel futbol, la seva evolució com a jugador… i els seus ídols de la infància. Va ser en aquell moment quan va pronunciar una frase que ha tornat a circular amb força: “El meu altre equip preferit és el Barça”.

La reacció dels aficionats madridistes no es va fer esperar. Alguns van restar importància a les paraules, al·legant que eren de fa anys i que tots els futbolistes tenen referents diferents a la joventut. Altres, en canvi, van expressar cert malestar, qüestionant el compromís emocional del nou fitxatge.

La infància no s’elegeix

Cal tenir en compte que moltes estrelles del futbol actual van créixer veient el Barcelona de Guardiola, Xavi, Iniesta i Messi. Aquell equip va deixar una empremta profunda en tota una generació, independentment del país o l’equip al qual donessin suport de grans. I aquest cas no n’és una excepció.

De fet, el jugador en qüestió ja ha intentat tancar la polèmica en les seves primeres paraules com a madridista. “Estic molt feliç de ser aquí. El Real Madrid és el club més gran del món. El meu compromís és total i tinc moltes ganes de començar aquesta nova etapa”, va declarar durant la seva presentació a Valdebebas.

Reforç de luxe per a una plantilla imponent

Més enllà de l’anècdota, la veritat és que el Real Madrid ha incorporat un futbolista de primer nivell. Polivalent, amb gran recorregut ofensiu, capacitat per centrar amb precisió i experiència en nits europees, s’espera que sumi immediatament a la plantilla. La seva arribada complementa una defensa que ja compta amb noms com Carvajal, Rüdiger i Mendy.

El cos tècnic valora especialment la seva visió de joc i la seva personalitat competitiva. Encara no s’ha filtrat el número que portarà, s’espera que tingui minuts ja en els primers partits de pretemporada, i fins i tot a la gira pels Estats Units que comença aquest mes de juliol.

Un vell anhel de la directiva

Des de fa temps, el nom del jugador sonava als passadissos del Bernabéu. Tot i que el seu club d’origen no va facilitar la seva sortida en anys anteriors, les circumstàncies han canviat, i aquesta vegada, l’operació s’ha pogut concretar amb èxit. El cost no ha estat baix, però a la directiva blanca ho consideren una inversió segura.

Amb aquest fitxatge, el Madrid segueix apostant pel talent internacional, amb jugadors en plena maduresa i encara amb molt recorregut. Però també continua alimentant una rivalitat eterna que va més enllà de la gespa… i dels colors de la infància.

I el nom és…

El jugador que ha fitxat pel Real Madrid i que va reconèixer en el seu dia que el seu altre equip preferit era el Barça no és altre que Trent Alexander-Arnold. Sí, el mateix que va meravellar al Liverpool de Klopp i que ara defensarà la samarreta blanca la temporada 2025-26.

El seu present és blanc. Però el seu passat, almenys en les seves paraules, va tenir un matís clarament blaugrana.