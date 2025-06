Doble clatellot de Cristóbal Soria a Xabi Alonso i Vinícius: 'Que...'

Ha finalitzat la temporada i el Real Madrid està entretingut en un mundial de clubs que ha de servir per exhibir el seu 'poder' pel món. Per continuar ingressant diners per formar una plantilla capaç de vèncer joves de menys de 20 anys i per fer oblidar un any en blanc. Una temporada en què s'havia de guanyar el triplet i no s'ha aconseguit res

El Real Madrid de Carlo Ancelotti va començar la temporada 2024/2025 segur que guanyaria Copa del Rei, Lliga i Champions. Els periodistes madrilenys i l'entorn blanc estaven convençuts que amb el fitxatge de Kylian Mbappé, no hi hauria cap club que li fes ombra. Però un Barça d''adolescents' li ha guanyat els partits de Lliga, la final de la Supercopa d'Espanya i la final de la Copa del Rei

Davant d'aquest escenari, Florentino Pérez no ha trigat a moure els seus fils. La primera decisió ha estat prescindir de Carlo Ancelotti. L'entrenador italià serà l'entrenador de la selecció del Brasil i Xabi Alonso ha deixat Leverkusen per aterrar al Santiago Bernabéu

Primeres bromes

El periodista col·laborador d'El Chiringuito, declarat barcelonista, Cristóbal Soria, ha gravat un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials. Soria demana que torni Carlo Ancelotti. I no només això: que es quedi Vinicius. Això s'explica per l'empat del Real Madrid al Mundial de Clubs amb l'Al-Hilal, un equip, a priori, molt més modest i, per tant, amb menys capacitat d'aconseguir un bon resultat

Primeres dubtes sobre Xabi Alonso

Alguns demanen paciència i recorden que l'entrenador donostiarra tenia moltes baixes. Altres recorden que Hansi Flick també va perdre en els seus inicis amb el FC Barcelona

Xabi Alonso Olano va néixer el 25 de novembre de 1981 a Tolosa (Gipuzkoa, País Basc). Va començar la seva carrera a la Real Sociedad, on va debutar amb el primer equip la temporada 1999/2000. Després d'una breu cessió a l'Eibar, va tornar a la Real, on es va consolidar com un dels millors migcampistes de LaLiga. A la temporada 2002/03, va ser clau perquè la Real Sociedad fregués el títol de Lliga, quedant subcampiona

Liverpool

A l'estiu de 2004, va fitxar pel Liverpool FC de la Premier League. Sota la direcció de Rafa Benítez, es va convertir en peça fonamental de l'equip anglès, guanyant la Champions League a la seva primera temporada (2004/05) en aquella mítica final d'Istanbul davant el Milan. Amb el Liverpool també va guanyar una FA Cup, una Community Shield i una Supercopa d'Europa

Real Madrid

El 2009 va tornar a Espanya per signar pel Real Madrid, on va jugar fins al 2014. Al club blanc va ser indiscutible al centre del camp i va conquerir una Lliga (2011/12), dues Copes del Rei, una Supercopa d'Espanya i, sobretot, la Champions League de 2014 (la 'Desena'), tot i que no va jugar la final per sanció. La seva intel·ligència tàctica, capacitat de passada llarga i lideratge van ser determinants a la plantilla

Bayern de Munic

El mes d'agost de 2014, Xabi Alonso va signar pel Bayern de Munic, on va jugar les seves tres últimes temporades com a professional. Sota el comandament de Pep Guardiola i després Carlo Ancelotti, va sumar al seu palmarès tres Bundesligues, una Copa d'Alemanya i diverses Supercopes nacionals. Es va retirar al final de la temporada 2016/17

Selecció espanyola

Xabi Alonso va debutar amb la selecció absoluta d'Espanya el 2003. Va disputar 114 partits i va marcar 16 gols. Va formar part de la millor generació de la història del futbol espanyol, guanyant l'Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 i l'Eurocopa de 2012. Era habitual veure'l com a migcampista o acompanyant Busquets i Iniesta al centre del camp