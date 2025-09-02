Nou dard de Míchel després de la derrota del Girona: 'Vull jugadors que...'

El Girona va tornar a sortir derrotat a Montilivi i ja acumula tres partits de Lliga amb el mateix desenllaç. L’equip de Míchel no aconsegueix trobar resultats positius tot i mostrar una certa millora respecte als dos primers enfrontaments. Tanmateix, el discurs de l’entrenador després del xoc contra el Sevilla va anar molt més enllà de l’anàlisi futbolística.
Les xifres reflecteixen un inici molt per sota del que s’esperava per a un equip que va il·lusionar l’afició la temporada passada. Tres derrotes consecutives, un sol gol a favor —obra de Joel Roca— i deu encaixats col·loquen el Girona en una posició delicada. Davant el Sevilla la imatge va ser més competitiva que en les ensopegades davant el Rayo Vallecano i el Villarreal, però la reacció va tornar a absentar-se quan van arribar els gols visitants. El nivell del conjunt va baixar en lloc de créixer amb el repte.
El missatge directe de Míchel als seus jugadors
Míchel no es va guardar res a la roda de premsa posterior. “Vull gent que vulgui fer el millor any de la història del Girona”, va afirmar amb contundència. Les seves paraules apunten a un aspecte que considera fonamental: el compromís dels futbolistes amb el projecte, més enllà de la Champions League que el club va jugar el curs anterior. El tècnic va reclamar també que vestir la samarreta blanc-i-vermella s’ha d’entendre com un regal, no com un simple pas intermedi cap a altres destins.
Les declaracions representen un toc d’atenció clar per a aquells que van arribar l’estiu passat atrets per la participació europea i que encara romanen a la plantilla. Futbolistes com Yáser Asprilla, Abel Ruiz —actualment lesionat—, Alejandro Francés o Van de Beek —també lesionat— formen part d’aquest grup. La sortida aquest estiu de Miovski i Krejci evidencia que el club ja ha hagut de reestructurar peces d’aquell mercat.
El pes del City Football Group i el model de projecció
El Girona, integrat al City Football Group, s’ha convertit en una plataforma atractiva per a jugadors joves amb aspiracions. Exemples recents com el de Savinho, traspassat al Manchester City després de destacar a Montilivi, confirmen aquesta dinàmica. Per a Míchel, però, aquesta perspectiva de trampolí no pot condicionar el dia a dia. El seu discurs reflecteix la por que el compromís fluctue en funció d’oportunitats externes, una situació incompatible amb l’exigència de la Primera Divisió.
El tècnic demana un grup que entengui el valor de competir contra qualsevol equip amb orgull i ambició. L’absència de competicions europees aquesta temporada hauria, en teoria, de concentrar tots els esforços en LaLiga, però la realitat mostra un equip encara en fase de reconstrucció emocional.
Un avís amb destinació al vestidor i a la directiva
Les paraules de Míchel s’interpreten també com un avís cap a la direcció esportiva. L’entrenador reclama que qui romangui a la plantilla siguin realment futbolistes identificats amb el club. El marge de reacció segueix obert, però la pressió creix. Amb tres derrotes en tres jornades, el tècnic sap que el missatge s’havia de llançar ja.
El mercat de fitxatges tanca aquest dilluns i veurem si el Girona pot tancar alguna incorporació més. L’última ha estat la d’Ounahi, que se suma a altres reforços d’entitat com el de Witsel, Thomas Lemar o Alex Moreno.