Nou cop per a Vinícius després d’una decisió de l’Aràbia Saudita

En el futbol europeu, pocs temes generen tanta expectació com la situació dels grans cracs al mercat de fitxatges. L'estiu de 2025 no n'és una excepció. El Real Madrid travessa un dels culebrons més sonats dels últims anys. Una situació que sembla lluny de resoldre's i que manté en suspens l'afició blanca. Els focus estan posats en l'estrella brasilera, el futur de la qual segueix generant titulars.

Durant els últims mesos, els rumors sobre un moviment des d'Aràbia Saudita per endur-se una figura de talla mundial han estat constants. Es va parlar de xifres astronòmiques. No només pel que fa al salari, sinó també en el traspàs. Hi va haver fins i tot ofertes difícils de creure, que situaven el muntant total per sobre dels mil milions d'euros per a cinc temporades. Aquestes quantitats no només servien de pressió a les oficines del Bernabéu, sinó que també condicionaven la negociació del mateix jugador amb el club.

Tanmateix, en les últimes hores ha sorgit un gir inesperat. Segons informacions recents de El Larguero, els clubs saudites han decidit frenar el seu interès per Vinicius en aquest mercat.

| Real Madrid

El Real Madrid i el pols salarial: les demandes de Vinicius en la renovació

En aquest context, la renovació de Vinicius Jr s'ha convertit en un estira-i-arronsa constant. L'atacant brasiler, amb contracte en vigor fins al 2027, ha rebutjat la primera proposta blanca. La seva petició principal és molt clara. Reclama igualar les condicions econòmiques de l'última gran estrella arribada al Real Madrid: Kylian Mbappé.

La primera oferta del club no arribava a aquests números. La pressió va augmentar quan es va filtrar que des d'Aràbia Saudita arribaven propostes impossibles d'igualar per a l'entitat madrilenya. Però amb la retirada saudita, l'estratègia del futbolista perd força. El club ho sap i juga les seves cartes, mantenint la calma. L'objectiu és blindar Vinicius però ajustant-se a la seva escala salarial, una de les més exigents del futbol mundial.

És a dir, que ara Vinicius ja ha perdut la seva gran basa a l'hora de negociar amb el Real Madrid perquè compleixin amb les seves pretensions salarials. Abans podia presumir de comptar amb interès seriós i suculent procedent d'Aràbia i forçar Florentino a pujar la seva proposta si el volia retenir. Però ara, ni això ni tampoc rendiment. Perquè per voler ser el millor pagat de l'equip, també cal ser el millor de l'equip.