Hi ha drama econòmic al Sevilla: La solució d'Antonio Cordón

En un estiu marcat per la incertesa i els reptes econòmics, el Sevilla FC intenta reinventar-se. La directiva, sota la supervisió d'Antonio Cordón, explora diferents camins per equilibrar comptes sense perdre competitivitat. Els nervionencs, que han hagut d'adaptar-se a la caiguda d'ingressos europeus i a un context de lliga cada cop més exigent, afronten el mercat estival amb l'obligació de vendre abans de poder fitxar.

Aquesta situació ha posat el focus sobre diversos futbolistes joves amb projecció, autèntiques joies que poden solucionar part del drama financer del club.

L'aposta pel futur: el cas Agoumé, clau en l'estratègia

Un dels moviments més analitzats aquests dies ha estat l'operació per Lucien Agoumé, migcampista francès d'origen camerunès. Tot i que el seu nom no sempre ha estat a la primera plana, la seva evolució ha estat meteòrica. El Sevilla, després de mesos de negociacions amb l'Inter de Milà, va decidir executar just a temps l'opció de compra pel 40% dels seus drets, abonant 4 milions d'euros i quedant-se amb el 90% del passi. El club italià reté un 10%, deixant clar que veu potencial de revalorització en el jugador.

Agoumé va arribar a Nervión com a cedit al mercat d'hivern de 2024, enmig de dubtes sobre la seva adaptació a LaLiga. Tanmateix, el seu rendiment va anar de menys a més, fins a convertir-se en un dels migcentres més utilitzats primer per García Pimienta i després per Joaquín Caparrós. El seu contracte amb el Sevilla s'estén fins al 2028, consolidant-se com una peça clau tant en el present com en la planificació esportiva a mitjà termini.

Agoumé entre els millors joves d'Europa

L'impacte d'Agoumé no només es percep en sensacions, sinó també en números. Durant l'última temporada ha disputat 37 partits oficials, sumant un gol i tres assistències. Si ampliem l'estadística global, ja acumula 49 partits com a sevillista, confirmant la seva regularitat. Però el més destacat arriba en comparar les seves dades amb les dels millors migcentres joves de les grans lligues europees.

Segons el portal especialitzat DataMB, Agoumé figura entre els jugadors sub-23 amb millors registres en tres paràmetres clau: duels guanyats, passades cap endavant i passades decisives, superant el 80% d'encert en cadascun. Comparteix podi amb talents de la talla de Pedri o Joao Neves, cosa que explica l'interès creixent d'equips com Arsenal o Borussia Dortmund. No és casualitat que el seu nom soni com a possible venda estratègica per quadrar comptes si arriba una oferta potent a l'agost, just abans del tancament del mercat.

El valor afegit d'un jugador polivalent en el Sevilla d'Almeyda

Més enllà de les seves xifres, Agoumé encaixa perfectament en el model de joc que persegueix Matías Almeyda. Es tracta d'un migcentre amb capacitat per abastar molt camp, recuperar pilotes i llançar transicions ràpides. A la pretemporada ja ha deixat detalls, com l'assistència a Iheanacho en l'amistós davant el Schalke 04, tot i que també ha mostrat que encara ha de polir errors puntuals, especialment en la sortida de pilota sota pressió.

La confiança d'Antonio Cordón i el cos tècnic és total. El director esportiu veu en Agoumé un perfil modern, capaç de revaloritzar-se en un context de màxima exigència i de sostenir el projecte sevillista, fins i tot si el club decideix vendre'l per alleujar l'economia. El Sevilla, obligat a encertar amb cada decisió, considera que aquest tipus d'operacions, amb joves de gran projecció, són la via més sostenible per sobreviure en el futbol actual.

La notícia de l'adquisició gairebé total dels drets d'Agoumé ha generat reaccions a l'afició i entre els analistes del mercat. Diversos periodistes han apuntat a les xarxes socials que hi ha equips disposats a llançar ofertes d'última hora, buscant aprofitar la necessitat econòmica del club hispalenc. Tot i que la seva sortida no es contempla com a prioritària, el Sevilla no tanca la porta a una venda si la xifra ajuda a quadrar els pressupostos i permet reinvertir a la plantilla.

I aquí és on hi ha la clau. Segons alguns mitjans, el Sevilla s'ha decantat per dur a terme aquesta compra del 40% dels seus drets amb la intenció de després vendre'l. La situació a Nervión comença a fregar el crític i es requereixen solucions d'urgència ja