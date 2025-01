No se'n vol anar del Betis, el Getafe el descarta i ara interessa al València

El Real Betis Balompié afronta la recta final del mercat d'hivern amb la necessitat de reforçar la seva plantilla, especialment en l'apartat ofensiu. Manuel Pellegrini considera que l'equip genera un volum d'ocasions importants, però falla a l'hora de transformar-les en gols. No obstant això, perquè arribin noves incorporacions, és imprescindible que primer hi hagi sortides. Després de la marxa d'Assane Diao al Como italià, l'entitat verd-i-blanca compta amb un únic dorsal lliure en el primer equip i un marge salarial limitat.

En aquest context es troben noms com Cédric Bakambu i Juanmi Jiménez, dos futbolistes amb rols secundaris als quals el club els està buscant acomodament. El primer, davanter congolès, és ofert a lligues amb múscul econòmic (Turquia, Grècia, Qatar, Aràbia Saudita o Emirats Àrabs). El segon, no obstant això, s'ha mostrat més reticent a sortir, ja que amb 31 anys prioritza continuar a LaLiga per no perdre competitivitat ni estabilitat personal.

El cas Juanmi: un rol secundari a Heliòpolis

Format a la pedrera del Màlaga, i després de passar per Southampton i Real Sociedad abans d'arribar al Betis, Juan Miguel Jiménez López –conegut futbolísticament com Juanmi– viu una situació complicada al Benito Villamarín. Amb contracte en vigor fins al 2026, el seu valor de mercat actual ronda els 4 milions d'euros, lluny dels 15 milions que va assolir en el seu millor moment (juny de 2022), i la realitat és que aquesta temporada acumula un paper testimonial.

Els seus números reflecteixen aquesta escassa continuïtat: 16 partits disputats en total (9 a LaLiga, 1 a la Copa del Rei, 5 a la UEFA Conference League i 1 a la fase prèvia d'aquesta competició), 2 gols marcats (un a la Copa del Rei i un altre a la Conference) i un total de 465 minuts de joc global. D'ells, amb prou feines 195 minuts a Lliga, on va ser titular en les dues primeres jornades i després va desaparèixer dels onzes de Pellegrini.

Tot i que el malagueny va arribar a convèncer el cos tècnic del seu valor durant la pretemporada, a l'hora de la veritat no ha comptat amb el protagonisme esperat. El tècnic xilè confia en futbolistes que, per estat físic o per adaptació tàctica, aporten un major rendiment immediat. D'aquí que la directiva, sabedora que es necessiten reforços i que cal ajustar comptes, estigui intentant trobar-li una sortida que agradi tant al club com al propi jugador.

| Real Betis

El Getafe el descarta i el València apareix a l'horitzó

Malgrat la seva situació, Juanmi no manca d'interessats: el president del Getafe, Ángel Torres, va negar taxativament el suposat interès en l'atacant bètic, descartant així la seva arribada al Coliseum Alfonso Pérez. No obstant això, en els últims dies s'ha vinculat el malagueny amb el València, que afronta un delicat moment esportiu a la part baixa de la taula (penúltim amb 12 punts, segons l'última actualització) i està necessitat de futbolistes que aportin gol i experiència per escalar posicions. Fonts properes al jugador assenyalen que la possibilitat d'arribar a Mestalla encaixa amb el seu desig de seguir a Espanya, però de moment no hi ha proposta formal.

Un altre equip que ha mostrat intenció de reforçar-se en atac és l'Espanyol, en plena recerca de solucions ofensives després d'assegurar Pablo Ramón per a la seva defensa. Segons ha publicat El Correo de Andalucía, els pericos també manegen informes sobre Juanmi. No obstant això, tot apunta que es tracta d'un interès inicial, ja que no s'han concretat negociacions ni el club bètic ha rebut ofertes en ferm.

Mentrestant, ElDesmarque va revelar que el futbolista hauria rebutjat una proposta del Leganés per motius esportius i econòmics, reafirmant la idea que, a la seva edat, prefereix un destí de major nivell competitiu, idealment dins de la màxima categoria. A Heliòpolis, són conscients que aquesta decisió podria demorar-se fins als últims dies de la finestra d'hivern, la qual cosa implica que el Betis pugui veure compromesos alguns dels seus moviments per reforçar altres demarcacions, com l'extrem dret o el centre del camp.