Gir de 180º amb la cessió de Sadiq al València després d'aparèixer noves informacions

El futbol ens ha ensenyat que, de vegades, un gir inesperat pot canviar completament el destí d'un equip o d'un jugador. En la memòria col·lectiva queden fitxatges que semblava que no anaven a quallar i van acabar per convertir-se en la gran revelació de la temporada, així com cessions que aparentaven ser un simple trànsit i van acabar forjant una nova llegenda en el club de destí. L'últim cas que està en boca de tots és el del davanter nigerià Umar Sadiq, cedit al Valencia des de la Real Sociedad fins a final de temporada. El que en un principi es va mostrar com un recurs d'urgència per donar gol al conjunt de Carlos Corberán, s'ha convertit en una operació que amaga diverses clàusules i possibilitats de compra que podrien reconfigurar el futur d'ambdues entitats.

L'expectació que va generar l'arribada de Sadiq al Mestalla ha augmentat arran de nous detalls donats a conèixer per Tribuna Deportiva (@TribunaVCF), on s'exposen bonus i condicions addicionals que el Valencia ha de complir si desitja treure el màxim profit d'aquesta cessió. El jugador, per la seva banda, ja ha fet els seus primers passos en la recent eliminatòria de Copa del Rei davant l'Eldense, deixant una grata impressió i apuntant a convertir-se en una peça clau per reviure les esperances del club valencianista en el que resta de temporada.

| VCF

El Valencia, sota la direcció tècnica de Carlos Corberán, va aconseguir un triomf il·lusionant el passat 7 de gener en Copa del Rei contra l'Eldense. La trobada va servir com a escenari perfecte per al debut de Sadiq amb l'elàstica blanquinegra, gaudint de més de mitja hora de joc. El davanter nigerià es va mostrar participatiu, va generar ocasions i es va quedar molt a prop d'anotar el seu primer gol, deixant clara la seva voluntat de recuperar la forma que en el seu dia el va portar a ser un dels atacants més prometedors de LaLiga.

La Real Sociedad, per la seva banda, segueix pendent de l'evolució del seu davanter. No és per menys, considerant els 20 milions d'euros que el club txuri urdin va desemborsar a l'Almeria per fitxar-lo, i el potencial golejador que va demostrar en la seva etapa anterior. N'hi ha prou amb fer una ullada a les estadístiques del nigerià per comprendre per què la seva cessió ha generat tantes expectatives.

| VCF

Els entrellats de l'operació

L'afició de Mestalla somia amb veure la millor versió de Sadiq, mentre que a Sant Sebastià esperen que recuperi la seva confiança i torni preparat per aportar en el futur. Això no seria gens estrany, tenint en compte la manera en què s'ha plantejat la cessió: amb una opció de compra de 10 milions d'euros i, sobretot, amb l'aplicació de la famosa ‘clàusula de la por’, que el Valencia podria evadir només amb el pagament de 300.000 euros.

Segons informació de Tribuna Deportiva (@TribunaVCF), l'acord de cessió podria encarir-se encara més per al Valencia en funció de diversos condicionants. Si l'equip aconsegueix mantenir-se en Primera Divisió, el club che haurà d'abonar 500.000 euros. A això s'hi suma un altre pagament de 500.000 euros si el davanter supera el 60% dels minuts disputats en Lliga. Aquestes xifres suposen una variació econòmica important per a un Valencia necessitat de reforços, però també confirmen l'aposta de la Real Sociedad per un Sadiq que encara no ha assolit el seu millor rendiment.