No vol anar a l'Aràbia: El futbolista de la Selecció espanyola que somia amb el Barça

El mercat de fitxatges ha estat frenètic, amb grans ofertes que han sacsejat la tranquil·litat de més d'un vestidor. Diversos equips saudites han desplegat el seu múscul econòmic per temptar jugadors europeus. No obstant això, hi ha qui es resisteix a donar prioritat als diners per sobre del projecte esportiu.

Aquest cas s'aplica a Álex Baena, migcampista del Villarreal que, amb només 23 anys, ha rebutjat una proposta marejant de l'Al-Hilal, segons El Nacional. El club saudita estava disposat a abonar la clàusula de rescissió de 60 milions d'euros i oferir-li 15 milions d'euros per temporada. Malgrat el que irresistible que podria semblar aquesta xifra, el futbolista ha deixat clar que el seu destí no passarà per l'Aràbia Saudita.

La motivació de Baena no se centra en l'econòmic, sinó en competir al màxim nivell. "Només sortiré del Villarreal per anar a un Top 10", va afirmar fa ja unes setmanes, deixant entreveure la seva ambició per recalar en un gegant d'Europa. I encara que els pretendents poden ser molts, el seu gran somni és vestir la samarreta del FC Barcelona, un desig que no ha amagat en diverses entrevistes. I aquest afecte és recíproc.

El migcampista viu un moment de gràcia amb el Submarí Groc. Ha destacat per la seva intel·ligència tàctica, la seva agilitat en espais reduïts i la seva capacitat per trencar línies amb passades verticals. A més, la seva aportació golejadora ha crescut en aquesta campanya, mostrant que disposa d'un ampli repertori ofensiu.

El Barça segueix amb atenció les seves evolucions i Deco, director esportiu del club, valora molt positivament les seves qualitats. El cos tècnic blaugrana creu que encaixaria sense problema en l'estil de possessió i intercanvi de posicions que caracteritza l'equip. No obstant això, la competència al centre del camp és elevada, amb jugadors com Gavi, Fermín López i Dani Olmo marcant diferències a la mitjapunta.

La clàusula de 60 milions d'euros no és del tot inassumible per al Barça si aconsegueix alliberar massa salarial durant l'estiu. La directiva podria plantejar una operació escalonada o fins i tot incloure jugadors en la negociació per abaratir costos. Baena, per la seva banda, no descartaria la possibilitat d'esperar pacientment fins que es concreti la via per fitxar pels blaugranes.

Mantenir-se a Villarreal fins a trobar el moment adequat es presenta com la fulla de ruta ideal. El mateix migcampista ho ha manifestat, prioritzant un context d'alta exigència esportiva per davant de les comoditats econòmiques que ofereixen altres destins. L'Aràbia Saudita, malgrat el seu gran poder d'atracció, no compleix les expectatives competitives que persegueix.

En aquest escenari, el projecte del FC Barcelona sembla ser l'únic que sedueix completament a Baena, encara que l'Atleti també estudia el seu fitxatge. El club català, en plena reconstrucció esportiva, podria beneficiar-se del seu talent, injectant joventut i versatilitat al mig del camp. El futbolista, a més, té clar que no farà un pas enrere en la seva carrera, sabent que cada decisió repercuteix en el seu futur internacional.

Els pròxims mesos seran decisius per veure si el Barça finalment fa una ofensiva al mercat d'estiu per Baena. Mentrestant, el Villarreal gaudeix de la seva progressió, conscient que té a les seves files un dels migcampistes més prometedors del futbol espanyol. Amb la seva negativa a marxar a l'Aràbia, el jugador ha demostrat que els diners no ho són tot i que el seu autèntic objectiu és triomfar en un dels grans d'Europa.