Carlos Corberán posa 3 jugadors del València a la llista negra

El València va sortir vapulejat a Montjuïc amb un 7-1 que ha suposat un dur cop a la moral de l'equip. Després d'aquest duel, han sorgit seriosos dubtes sobre el rendiment de la plantilla i la capacitat d'alguns jugadors per mantenir-se en el projecte. Malgrat haver ofert una bona cara davant la Real Sociedad i el Sevilla, la golejada encaixada davant el Barça ha encès totes les alarmes.

Un dels noms en entredit és Yarek Gasiorowski, central considerat per molts com una de les majors promeses sortida de Paterna en els últims anys. No obstant això, la seva progressió s'ha estancat: el canterà ni ha aconseguit afiançar-se amb Rubén Baraja ni ara amb Carlos Corberán. Pitjor encara, César Tárrega i Mosquera s'han fet amb la titularitat en l'eix defensiu, i la recuperació de Diakhaby anticipa encara menys minuts per a ell, la qual cosa ha portat al club a plantejar-se seriosament la seva venda si arriben propostes atractives.

Algun interès, de fet, s'ha sospitat en els últims dies, amb el Leipzig disposat a pagar fins a 15 milions d'euros per ell. No sembla, no obstant això, que el València vagi a acceptar la seva marxa aquest mes de gener, com tampoc la dels dos següents jugadors esmentats més avall. En tot cas, seria a l'estiu.

André Almeida i Foulquier, 'out'

Un altre assenyalat és André Almeida, mitjapunta que semblava haver trobat el seu lloc amb l'arribada de Corberán, però el rendiment del qual ha decaigut bruscament en les últimes setmanes. Les lesions i els problemes físics han llastat la seva trajectòria, i a més és un dels sous més baixos del vestidor, cosa que no ajuda a la seva continuïtat. El club li busca un recanvi al mercat, i el mateix jugador s'ha mostrat obert a sortir si rep una oferta interessant, recordant que va estar a punt de marxar aquest estiu.

El tercer cas és el de Dimitri Foulquier, lateral dret que acaba contracte al juny de 2025 i al qual molts al València ja donen per perdut. La directiva prefereix no estendre la seva vinculació, convençuda que el seu cicle a Mestalla està esgotat. Corberán sembla no comptar amb ell de cara al futur, i l'arribada de reforços en la seva posició, com la de Max Aarons, només ha complicat més la seva situació.

La decisió de col·locar aquests tres futbolistes en la “llista negra” respon, en part, a la necessitat del València de regenerar la plantilla per al pròxim curs. Això sí, a expenses de si finalment s'aconsegueix la salvació o no, l'equip che busca equilibrar els comptes i donar un impuls de qualitat a la plantilla, de manera que no es descarta que una o diverses d'aquestes peces surtin el pròxim estiu, i, en cas extrem, es valori el seu possible adeu al gener. De moment, no sembla imminent que abandonin Mestalla al mercat d'hivern.