Álvaro Cervera sentencia un jugador del Tenerife

La temporada transcorre amb alts i baixos a l'Heliodoro Rodríguez López, més baixos que alts, i cada setmana augmenta la pressió sobre un equip que ha canviat de tècnic fins a tres vegades. El nou entrenador, que va arribar amb la missió de revertir la dinàmica, no ha dubtat a llançar missatges clars al seu vestidor. Ara, amb la salvació cada vegada més lluny, el míster ha decidit apuntar cap a un futbolista en concret.

Aquest jugador és Sergio Rodríguez, un habitual en l'onze blanc-i-blau al llarg de la campanya. Malgrat els alts i baixos col·lectius, ha participat en 23 partits entre Lliga i Copa, sumant més de 1.700 minuts. No ha variat el seu rol ni amb el primer entrenador ni amb el segon, i menys encara amb Álvaro Cervera, qui s'ha convertit en el tercer inquilí de la banqueta en el que portem de curs.

Els canaris van viure un dur revés en caure davant l'Eldense (0-1), rival directe per la permanència, i posteriorment no van passar de l'empat a zero contra el Deportivo. Després d'aquest ensopec davant els d'Elda, el mateix Cervera va mostrar el seu malestar: “Anímicament, aquest equip està ferit perquè són jugadors als quals no els agrada veure's en aquesta posició. El cop és dur, però dimecres tenim un altre partit i intentarem guanyar (referint-se al del Dépor)”. No obstant això, la plantilla no va aconseguir passar del 0-0 en la seva següent cita, encara que el futbolista assenyalat pel tècnic va mantenir la titularitat.

“Entenc que hi ha gent aficionada al seu equip que ho vegi molt negre, però també han d'entendre que nosaltres no tirarem la tovallola. Jo no ho faré mai”, va afegir el míster després d'aquell partit, reflectint la necessitat de sumar de tres en tres per escapar dels llocs de perill. I és que el Tenerife se situa a la part baixa de la classificació, penúltims, amb el marge d'error cada vegada més reduït.

Cop a Sergio Rodríguez

Abans d'aquest empat, l'entrenador no va dubtar a criticar l'acció que va costar el gol encaixat. “Sap que aquesta pilota (la del 0-1) l'ha de rebentar i així ho farà en futures ocasions”, va apuntar Cervera, marcant un precedent d'exigència màxima. Així i tot, després d'aquest estirabot públic, el preparador va tornar a confiar en el seu home en no retirar-lo de l'onze inicial davant el Depor.

Per ara, el quadre tinerfenc registra 17 punts en 21 jornades i afronta un calendari complicat. Diumenge 2 de febrer, a les 21 hores, rebrà l'Albacete en un duel que es presenta crucial per mantenir viva l'esperança de salvació. “No hem tingut l'habilitat necessària per generar ocasions de gol”, va lamentar el tècnic sobre la derrota amb l'Eldense, subratllant també que l'equip no es veu “mort” encara que travessi una situació delicada.

En darrer terme, Cervera va cridar a la calma i va deixar clar que la derrota davant l'Eldense no reflecteix un partit dominat pel rival. “Ells han xutat una vegada a porteria, que és aquesta. Estem en una situació dolenta, sí, però analitzem-ho tot a l'hora de prendre decisions”, va sentenciar. Mentrestant, el jugador al·ludit seguirà sent titular, malgrat les paraules del seu entrenador, a la recerca de punts que retornin la fe a un Tenerife que necessita victòries de forma urgent.