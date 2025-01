No se'n va del Betis per menys d'aquesta xifra: El futur de Johnny Cardoso

El Real Betis Balompié afronta aquests dies un mercat d'hivern agitat, on no només busca reforços per a la plantilla que dirigeix Manuel Pellegrini, sinó que també es veu exposat a l'interès de diversos clubs pels seus millors futbolistes. El cas de Johnny Cardoso és un dels més sonats: als seus 23 anys, el centrecampista s'ha consolidat com una peça clau en l'esquema verd-i-blanc, despertant passions a la Premier League, especialment en el Tottenham, que compta amb una opció preferent de 25 milions d'euros per ell després de l'acord assolit en el traspàs de Gio Lo Celso.

Cardoso, nascut a Denville (New Jersey, EE. UU.), va arribar al Betis el passat 1 de gener de 2024 procedent de l'Internacional de Porto Alegre, en una operació valorada en 6 milions d'euros. Des de llavors, el seu valor de mercat s'ha disparat fins als 20 milions d'euros, i el seu contracte s'estén fins al juny de 2029. La seva evolució sobre la gespa corrobora aquesta tendència: en el que va de curs, ha disputat 20 partits oficials amb la samarreta verd-i-blanca —entre LaLiga (11), Copa del Rei (2), UEFA Conference League (5) i fase de classificació per a la mateixa (2)—, sumant 1 gol, 1 assistència i un total de 1.369 minuts sobre el terreny de joc.

Més enllà dels números, el seu desplegament físic i la seva polivalència al mig del camp (pot exercir tant de pivot com de migcentre) li han valgut per convertir-se en un dels futbolistes més cotitzats del Betis. Dotat d'alçada (1,86 m), presència i bona sortida de pilota, Cardoso crida l'atenció de clubs de primer nivell que veuen en ell un centrecampista de recorregut amb excel·lent projecció.

Tottenham, en la pole… però atent a la subhasta

La preferència de compra del Tottenham a partir de 25 milions d'euros és el gran factor que condiciona qualsevol negociació. El club anglès, no obstant això, no ha fet encara efectiva aquesta clàusula prioritària, cosa que ha obert la porta a altres gegants de la Premier League. De fet, algunes informacions a Anglaterra apunten al Liverpool com un dels conjunts que segueix amb lupa la situació de l'internacional nord-americà.

A Heliòpolis, per la seva banda, es mostren tranquils. La directiva verd-i-blanca no baixarà dels 25 milions per deixar anar Johnny Cardoso, i en cas que aparegui un competidor amb una oferta superior (per exemple, 30 milions d'euros), el Tottenham estaria obligat a igualar-la per complir amb la seva opció preferent. Aquest escenari podria, paradoxalment, incrementar el valor del propi futbolista si es desferma una subhasta entre els ‘spurs’ i algun altre interessat.

| Real Betis

Plans de futur i possibles recanvis

Mentre el mercat segueix el seu curs i el Betis no descarta més sortides —cas del jove Assane Diao, que signarà pel Como—, a la planta noble del Benito Villamarín es barregen possibles substituts si, finalment, arriba una oferta irrefusable per Johnny Cardoso en els pròxims dies. Noms com Enzo Le Fée o Stefan Bajcetic han irromput en la llista de candidats, ja que Pellegrini i la direcció esportiva desitgen cobrir de manera immediata qualsevol buit que pugui deixar la marxa del centrecampista nord-americà.

Per la seva banda, el propi futbolista ha reiterat el seu compromís amb els verd-i-blancs, assegurant estar centrat en la present temporada: “Tinc el cap molt tranquil en això. Intento mantenir la concentració en l'ara i seguir treballant per ajudar el Betis”. No obstant això, també ha admès que deixa les gestions del seu futur en mans del seu agent i del seu pare, mantenint la porta oberta a una sortida si es produeix l'oferta apropiada.