El central que vol l'Atlético no arribarà ara: Simeone esperarà a l'estiu

L'extraordinària temporada d'Isak Malcolm Kwaku Hien (25 anys) a les files de l'Atalanta no està passant desapercebuda per als grans clubs europeus. L'Atlètic de Madrid, que rastreja el mercat a la recerca d'un central de garanties per a la pròxima campanya, ha col·locat el suec com una de les seves opcions preferents. No obstant això, tot apunta que el conjunt colchonero haurà d'esperar fins a l'estiu per intentar el seu fitxatge i no forçarà una incorporació immediata al mercat d'hivern.

Hien, qui va néixer a Kista (Suècia) i posseeix també la nacionalitat de Burkina Faso, va fer un salt significatiu en la seva carrera després de fitxar pel Hellas Verona a l'agost de 2022 (procedent del Djurgårdens IF). El seu rendiment va cridar de seguida l'atenció, cosa que va propiciar que el passat 2 de gener de 2024 recalés a l'Atalanta a canvi de 9 milions d'euros, amb un cost total proper als 8,5 milions. Des de llavors, la seva progressió ha estat imparable: aquesta mateixa temporada, l'espigat central (1,91 m) ja ha disputat 23 partits en totes les competicions (15 de Serie A, 5 de UEFA Champions League, 1 de Coppa Italia, 1 de Supercopa d'Itàlia i 1 de Supercopa d'Europa), acumulant 1.764 minuts.

Fortaleses en defensa i sortida de pilota

Les estadístiques d'Hien reflecteixen per què s'ha convertit en una peça indiscutible en els esquemes de Gian Piero Gasperini. El suec manté una mitjana d'1,8 entrades i 1,0 intercepcions per partit, a més de 3,6 pilotes recuperades. Ha deixat la seva porteria a zero en 4 ocasions i tan sols ha comès un error que va derivar en un xut rival, sense arribar a costar un gol. En la faceta de construcció, frega el 89% d'encert en la passada, amb uns 36 passis completats per encontre i un percentatge proper al 82% quan s'aventura en camp contrari. El seu valor de mercat ha assolit la notable xifra de 30 milions d'euros, el més alt de la seva trajectòria fins a la data, i va signar contracte amb l'Atalanta fins al juny de 2028.

Des d'Itàlia, el periodista Alfredo Pedullà ha indicat que l'Atlètic de Madrid és un "seriós candidat" a fer-se amb els seus serveis de cara al pròxim estiu. Encara que en un primer moment també es va especular amb l'interès del Real Madrid, sembla que l'entitat colchonera s'ha posicionat en la pole. No obstant això, el club madrileny no mourà fitxa de forma immediata, atès que Diego Pablo Simeone considera que la seva defensa actual pot afrontar amb garanties el tram decisiu de la temporada. Els responsables esportius colchoneros, per la seva banda, volen destinar els recursos hivernals a altres objectius (un pivot, un interior o un lateral), deixant l'arribada d'un central top per al període estival. Fa uns anys, per cert, va sonar per l'Espanyol.

Una peça cobejada al vell continent

Isak Hien, amb la seva corpulència i el seu bon maneig de pilota, s'ha guanyat l'etiqueta d'un dels millors defenses de la Serie A. Diversos clubs europeus de primer nivell segueixen de prop la seva evolució, però l'Atlètic de Madrid sembla estar fent passos ferms per seduir-lo a la finestra de fitxatges estival. Si bé no hi ha constància de negociacions oficials, la determinació blanc-i-vermella per reforçar la defensa, sumada al potencial mostrat pel suec, fa preveure un pròxim capítol en què Hien acabi vestint l'elàstica colchonera. Això sí, com a molt, a partir de la temporada 2025/26, quan s'obri el mercat estival i Simeone executi el seu pla de remodelació defensiva.