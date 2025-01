La jugada que prepara el Betis i que podria fer molt de mal al Mallorca

per Sergi Guillén

El passat 1 de gener es va obrir la veda perquè tots aquells futbolistes que finalitzen contracte el pròxim 30 de juny puguin negociar lliurement amb altres clubs. A LaLiga EA Sports hi ha diversos noms interessants en aquesta situació, però pocs tan atractius com el de Martin Valjent. Un central que als seus 29 anys s'ha consolidat com un dels pilars defensius del RCD Mallorca.

Des de la seva arribada el 2018, ha estat titular amb pràcticament tots els entrenadors que han passat per la banqueta vermellona. Vicente Moreno, Luis García Plaza, Javier Aguirre i, actualment, Jagoba Arrasate. El seu compromís, regularitat i capacitat per rendir a Primera i Segona l'han convertit en objecte de desig de diversos conjunts… inclòs el Real Betis.

Segons les últimes informacions, l'equip de Manuel Pellegrini estaria molt pendent de la situació contractual de l'eslovac, buscant incorporar-lo a cost zero de cara a la temporada 2025/26. La direcció esportiva del Betis, conscient de les limitacions econòmiques i de la necessitat de trobar reforços de nivell sense desemborsar grans quantitats, veu en Valjent una gran oportunitat de mercat.

Mentrestant, a Son Moix, el nerviosisme creix, ja que Pablo Ortells (director esportiu del Mallorca) ha admès la dificultat d'assolir un acord de renovació. Després de mesos de converses, les posicions continuen molt llunyanes, la qual cosa alimenta la sospita que “un altre club” li estigui oferint millors condicions.

Un pilar per a Arrasate, passi el que passi

La situació contractual de Valjent no afecta, però, la confiança que Jagoba Arrasate manté en ell. El tècnic basc ha deixat clar en roda de premsa que continuarà comptant amb el defensa mentre vesteixi la samarreta del Mallorca. Descartant, de manera taxativa, qualsevol “càstig” o amenaça d'enviar-lo a la graderia fins a final de temporada.

“Em consta que estan parlant, és una decisió del club i del jugador. Jo estic encantat amb ell. El que m'importa i m'ocupa ara mateix és el seu rendiment i està sent alt”, va explicar Arrasate.

L'entrenador ha insistit en la importància de no precipitar una venda al mercat d'hivern. Ni de deixar l'equip sense el quartet de centrals del qual disposa, que completen Van der Heyden, Copete i Raíllo. Tot i que Van der Heyden és qui menys minuts acumula, Arrasate creu fonamental mantenir els defensors, almenys, fins a final de campanya.

El Betis, a l'espera d'un moviment

Mentre el Mallorca lluita amb la incertesa, el Betis, segons apunten diverses fonts, observa la situació a la distància. Amb l'arribada de gener, els bètics poden iniciar converses formals amb Valjent sense la necessitat de contactar primer amb el club balear.

Seria una jugada beneficiosa per a la planificació verd-i-blanca, que podria fer-se amb un reforç de garanties a la defensa sense invertir en un traspàs. La possible incorporació de Valjent encaixa amb la política de la directiva bètica de potenciar la plantilla amb futbolistes experimentats però accessibles en termes econòmics.

A més, l'eslovac coneix LaLiga a la perfecció, i el seu rendiment ve avalat per la seva regularitat en les últimes temporades. Tot i que la direcció esportiva del Mallorca continua treballant per intentar retenir-lo, la realitat és que el jugador podria posar rumb a Sevilla si així ho desitja.