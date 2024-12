No només Oyarzábal: A Imanol Alguacil se li rebel·la un altre jugador a la Reial Societat

La Reial Societat no travessa el millor moment aquesta temporada. Amb resultats que no compleixen les expectatives, l'ambient al vestidor comença a ressentir-se. La tensió entre l'entrenador Imanol Alguacil i alguns jugadors ha sortit a la llum, i Mikel Oyarzábal és el primer a criticar públicament el tècnic. Ara, a aquesta llista de conflictes s'hi suma Umar Sadiq, que ha mostrat el seu descontent amb les decisions del seu entrenador.

El davanter nigerià, fitxat amb grans expectatives, no està aconseguint trobar el seu lloc a l'equip aquesta temporada. Després de superar una greu lesió de lligament creuat patida el setembre del 2022, el seu rendiment ha estat decebedor. Sadiq ha jugat nou partits aquesta campanya, acumulant tot just 340 minuts i sense anotar ni un sol gol, una estadística que evidencia la seva falta de protagonisme.

| Qué!

Sadiq, des de la Nigèria natal, va deixar clara la seva frustració en una entrevista amb el periodista Oluwashina Okeleji. "Des que vaig tornar de la lesió, he tingut una bona reincorporació. Estic en forma, el que necessito és continuïtat", va declarar. El davanter va afegir que la falta de confiança d'Imanol Alguacil està afectant el rendiment: "Això no depèn de mi". Aquestes declaracions reflecteixen el descontentament que sent per la gestió de la situació dins de l'equip.

El derbi basc recent contra l'Athletic Club ha estat el detonant d'aquesta crisi. En un partit crucial en què la Reial Societat necessitava un gol, Sadiq va romandre a la banqueta. Imanol va decidir no donar-li minuts, una decisió que el davanter no comprèn i que ha satisfet la seva paciència. "Estic llest per demostrar la meva vàlua si em donen l'oportunitat", va afirmar Sadiq, insistint en el seu esforç diari als entrenaments.

La resposta d'Imanol Alguacil

Imanol Alguacil, per part seva, no ha evitat respondre a les crítiques del jugador. "És molt simple", va començar explicant el tècnic. Segons Alguacil, Sadiq va jugar cinc minuts amb la seva selecció malgrat molèsties a l'isquiotibial, però en tornar a Sant Sebastià va al·legar no estar disponible per jugar a Copa ni entrenar-se els dies següents. "Dissabte em diu que està disponible, així que el porto, però per a mi no estava del tot disponible", va afegir.

La relació entre tots dos sembla estar en un punt crític, cosa que podria repercutir al mercat de fitxatges. Sadiq té contracte fins al 2028, però el seu entorn ja estaria explorant una sortida al gener. Amb la Reial Societat mostrant problemes ofensius seriosos —només 11 gols en 14 jornades—, perdre un davanter amb potencial seria un cop dur per a l'equip.

El cas de Sadiq se suma al de Mikel Oyarzábal, que ja va criticar obertament Alguacil per la seva gestió. Això reflecteix un vestuari on les tensions internes estan afectant tant el rendiment individual com col·lectiu. La Reial Societat haurà de gestionar aquesta crisi si vol remuntar una temporada que, per ara, és lluny de les expectatives inicials.