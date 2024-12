No solo Oyarzábal: A Imanol Alguacil se le rebela otro jugador en la Real Sociedad

La Real Sociedad no atraviesa su mejor momento esta temporada. Con resultados que no cumplen las expectativas, el ambiente en el vestuario comienza a resentirse. La tensión entre el entrenador Imanol Alguacil y algunos jugadores ha salido a la luz, siendo Mikel Oyarzábal el primero en criticar públicamente al técnico. Ahora, a esta lista de conflictos se suma Umar Sadiq, quien ha mostrado su descontento con las decisiones de su entrenador.

El delantero nigeriano, fichado con grandes expectativas, no está logrando encontrar su lugar en el equipo esta temporada. Tras superar una grave lesión de ligamento cruzado sufrida en septiembre de 2022, su rendimiento ha sido decepcionante. Sadiq ha jugado nueve partidos esta campaña, acumulando apenas 340 minutos y sin anotar un solo gol, una estadística que evidencia su falta de protagonismo.

| Qué!

Sadiq, desde su Nigeria natal, dejó clara su frustración en una entrevista con el periodista Oluwashina Okeleji. "Desde que volví de la lesión, he tenido una buena reincorporación. Estoy en forma, lo que necesito es continuidad", declaró. El delantero añadió que la falta de confianza de Imanol Alguacil está afectando su rendimiento: "Eso no depende de mí". Estas declaraciones reflejan el descontento que siente por la gestión de su situación dentro del equipo.

El reciente derbi vasco contra el Athletic Club ha sido el detonante de esta crisis. En un partido crucial en el que la Real Sociedad necesitaba un gol, Sadiq permaneció en el banquillo. Imanol decidió no darle minutos, una decisión que el delantero no comprende y que ha colmado su paciencia. "Estoy listo para demostrar mi valía si me dan la oportunidad", afirmó Sadiq, insistiendo en su esfuerzo diario en los entrenamientos.

La respuesta de Imanol Alguacil

Imanol Alguacil, por su parte, no ha evitado responder a las críticas del jugador. "Es muy simple", comenzó explicando el técnico. Según Alguacil, Sadiq jugó cinco minutos con su selección a pesar de molestias en el isquiotibial, pero al volver a San Sebastián alegó no estar disponible para jugar en Copa ni entrenar en los días siguientes. "El sábado me dice que está disponible, así que lo llevo, pero para mí no estaba del todo disponible", añadió.

La relación entre ambos parece estar en un punto crítico, lo que podría repercutir en el mercado de fichajes. Sadiq tiene contrato hasta 2028, pero su entorno ya estaría explorando una salida en enero. Con la Real Sociedad mostrando problemas ofensivos serios —solo 11 goles en 14 jornadas—, perder a un delantero con potencial sería un golpe duro para el equipo.

El caso de Sadiq se suma al de Mikel Oyarzábal, quien ya criticó abiertamente a Alguacil por su gestión. Esto refleja un vestuario en el que las tensiones internas están afectando tanto el rendimiento individual como colectivo. La Real Sociedad deberá gestionar esta crisis si quiere remontar una temporada que, por ahora, está lejos de las expectativas iniciales.