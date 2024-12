Hansi Flick revela tota la veritat sobre Frenkie de Jong: 'Necessita...'

per Sergi Guillén

Frenkie de Jong viu un dels moments més complicats des de la seva arribada al FC Barcelona. Les lesions han estat l'obstacle més gran en els últims mesos, obligant-lo a absentar-se en partits clau per a l'equip. La seva lesió al turmell, juntament amb una recuperació més lenta del que s'esperava, ha generat incertesa sobre el seu impacte a l'esquema de Flick.

A més, el seu salari elevat s'ha convertit en un tema recurrent de debat entre aficionats i experts. Molts critiquen que, tot i ser un dels millors pagats del club, el seu rendiment no justifica aquesta inversió. Sembla que la paciència de l'afició culer s'ha esgotat després de les seves discretes actuacions, especialment en moments on l'equip necessitava lideratge des del migcamp.

La tornada del neerlandès al terreny de joc no ha estat l'esperada. Tot i que ha disputat nou partits aquesta temporada, no ha aconseguit recuperar el nivell. Aquest context, sumat als rumors sobre el seu futur contractual, afegeix més pressió tant al jugador com al cos tècnic.

Les declaracions de Flick sobre el cas De Jong

A la roda de premsa prèvia al partit contra la UD Las Palmas, Hansi Flick va ser clar en abordar la situació de De Jong. Segons el tècnic alemany, el centrecampista “necessita confiança” per tornar a ser el jugador determinant que s'espera. Flick també va destacar la dificultat que suposa gestionar el retorn després d'una lesió greu i els cops patits recentment en partits clau.

"De Jong ha passat per una lesió llarga i es va emportar un fort cop a Belgrad, molt dolorós", va afirmar Flick. Segons l'entrenador, el jugador necessita més temps i minuts per assolir la millor forma física i mental.

| FCB

La importància de les decisions tàctiques

Flick va explicar que, encara que comprèn la importància de donar minuts a De Jong, la seva prioritat sempre serà el rendiment col·lectiu. "Jo vull el millor equip possible, i així és com prenem les decisions", va aclarir l'entrenador. Aquestes paraules reflecteixen la realitat competitiva del FC Barcelona, on cada minut al camp ha d'estar justificat.

El tècnic també va subratllar que el neerlandès ha de demostrar la seva vàlua en cada oportunitat que se li presenti. "És molt important per a ell tenir minuts, però analitzem cada partit i el més important és guanyar", va afegir Flick. Aquestes declaracions indiquen que el jugador no serà titular indiscutible fins que recuperi el millor nivell.

El suport de l'afició, clau per al jugador

Flick va aprofitar per dirigir-se a l'afició culer després de les esbroncades recents rebudes per De Jong durant el partit contra el Brest. "M'agrada que l'afició recolzi tots els nostres jugadors. Això és el que m'agradaria que fessin", va comentar el tècnic.

També va destacar la importància de la connexió entre jugadors i seguidors: “Quan els futbolistes ho donen tot, els seguidors ho veuen”. Flick va insistir que l'equip necessita unitat en aquest moment clau de la temporada.

El futur de Frenkie de Jong al Barça dependrà de la seva capacitat per superar les adversitats. Mentrestant, Hansi Flick continuarà apostant per un enfocament equilibrat, on el rendiment col·lectiu sigui prioritari, però sense descuidar el desenvolupament individual del jugador.