No només Lamine Yamal: L'altre jugador que Flick recupera contra la UD Las Palmas

El dia d'avui el FC Barcelona té un partit que a priori sembla menys exigent que els altres recents de Lliga contra la Reial Societat i el RC Celta de Vigo. No obstant, els homes d'Hansi Flick no poden abaixar els braços, ja que una nova ensopegada suposaria poder perdre el lideratge de manera virtual contra el Reial Madrid.

Els blaugranes reben al Lluís Companys una UD Las Palmas amb una dinàmica positiva que pot posar les coses molt complicades al Barça. Després de destituir Luis Carrión, el conjunt groc encadena 4 victòries en 7 partits sota les ordres de Diego Martínez, qui ha aterrat a les Canàries amb unes idees molt clares.

Així doncs, en un horari poc habitual per als catalans, a les 14.00 hores, els culers buscaran retrobar-se amb la victòria en lliga. Tot això ho faran després d'una 'resaca' d'emocions viscuda ahir a la nit després de la celebració del 125è aniversari del club.

Les novetats a la llista

El FC Barcelona afrontarà el duel contra la UD Las Palmas amb importants novetats a la llista de convocats. L'entrenador, Hansi Flick, podrà comptar novament amb Lamine Yamal i Ferran Torres, dues peces clau que tornen a estar disponibles.

| Twitter, @MovistarFutbol

Lamine Yamal, la jove promesa del Barça, torna després de recuperar-se de molèsties físiques. La seva presència representa un impuls per a lequip en un moment crucial de la temporada. L'extrem ha estat un dels jugadors més destacats els últims mesos, combinant velocitat, tècnica i desimboltura en atac.

Però no és l'únic retorn important, ja que Ferran Torres també torna. El davanter, que ha mostrat una millora notable aquesta temporada, promet afegir-hi més opcions ofensives. La seva capacitat per moure's entre línies i la seva versatilitat seran vitals contra un equip que busca complicar el Barça.

Una convocatòria sense sorpreses

Hansi Flick ha inclòs a la convocatòria altres noms destacats com Lewandowski, Raphinha i Pedri, alhora que segueix apostant per talent jove com Sergi Domínguez o Gerard Martín. La mateixa mostra que el tècnic alemany aposta per la barreja de joventut i experiència en aquest tram del campionat.

El partit contra la UD Las Palmas no serà fàcil, però la tornada d'aquests dos jugadors podria marcar la diferència, sobretot la de Lamine. L'afició del Barça espera que Lamine Yamal i Ferran Torres brindin l'espectacle que necessiten per continuar lluitant a dalt de tot de la taula de La Lliga domèstica.

La trobada serà aquesta tarda, i les expectatives estan pels núvols. Amb la tornada d'aquests jugadors, l'equip ho té tot per brillar. I encara que encara no se sap quina serà l'alineació titular per al partit, s'espera que tant Lamine com Ferran comencin des de la banqueta per evitar forçar la maquinària.