Gir de 180 graus amb el futur de Pablo Torre al Barça després de la reunió amb Deco

El FC Barcelona té una gran quantitat de centrecampistes després de les voltes de lesió de Gavi i Frenkie de Jong. I quan semblava que se li buscaria una sortida en forma de cessió a Pablo Torre, el club i Hansi Flick semblen per la feina de quedar-se amb el futbolista càntabre, que vol jugar més minuts i està gaudint de poques oportunitats.

Des del partit contra el Madrid i Bayern que no va disputar minuts, va encadenar 5 partits seguits sense jugar ni un minut i l'altre dia amb prou feines va jugar 10 minuts a Balaídos.

Deco s'ha reunit amb els seus agents, Arturo Canales i Fernando Solanas en una reunió caçada per “Jijantes” en què van tractar la situació del futbolista, que té ganes de créixer i tenir més minuts com així va afirmar en una entrevista recent concedida a Relevo.

Pablo Torre, una joia per perfeccionar

Pablo Torre va ser fitxat pel Barça fa un parell de temporades per 5 milions d'euros més variables, un jugador que va despuntar al Racing de Santander a 1r RFEF i que molts clubs li van seguir la pista per fitxar-lo però el Barça es va avançar i ho va tancar.

| FCB

Va veure en Pablo Torre un jugador amb unes condicions tècniques i un copejament de pilota exquisit però alhora coses per millor com és lògic a la seva edat, el físic és el seu gran handicap ja que a més de ser baixet, al minut 60-65 de partit sempre era substituït perquè no era capaç de mantenir el ritme els 90 minuts de partit.

Ara, ja amb un físic millor s'espera que aguanti més però és difícil veure'l de titular davant de la gran quantitat de jugadors que té el Barça en plantilla al centre del camp.

Pablo Torre ha d'esperar la seva oportunitat davant la competència que té al davant

Flick confia en ell, aquest és el motiu pel qual Torre no va sortir cedit al mercat estiuenc i no hi ha intenció que surti a l'hivern, Flick i el seu staff consideren que la temporada és llarga i hi ha molts partits pel que caldrà rotació, també hi ha lesions, sancions i moltes circumstàncies que poden fer que Pau tingui el seu moment.

Ara mateix hi ha gran competència perquè Casadó està sent un jugador molt important a l'eix del migcamp, Gavi i Frenkie de Jong van tornar de les seves respectives lesions i estan començant a agafar galons, Pedri i Dani Olmo són dues peces claus en el sistema de Flick i el mateix Fermín López està davant seu.

Pablo Torre té contracte fins al 2026 i el seu valor de mercat és de 5 milions, ara mateix la intenció del club és quedar-s'ho i a final de temporada analitzar el que és convenient per al jugador amb una renovació + una cessió i que el jove segueixi creixent com a opció més factible.