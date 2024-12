Moviment de l'entorn de Florentino Pérez, Ancelotti pot caure: Possible substitut

per Sergi Guillén

El Reial Madrid travessa un període d'incertesa, reflectit a la figura del seu entrenador Carlo Ancelotti. Tot i la seva experiència, les recents derrotes i el qüestionable rendiment de l'equip han encès les alarmes a Valdebebas.

La contundent caiguda al Clàssic contra el Barcelona (0-4) i la derrota contra el Milan a Champions (1-3) i el Liverpool (2-0) han posat en perill la seva possible continuïtat. Els despatxos del club blanc han començat a remenar alternatives mentre la pressió augmenta dins i fora del vestidor.

La crida a Solari com a advertiment

En aquest context, va sorgir un moviment important: la crida a Santiago Solari, actual director de futbol de Valdebebas. Tot i que en principi no es va tractar d'una oferta directa, aquest gest reflecteix el malestar a la cúpula del club.

Florentino Pérez no ha volgut prendre decisions precipitades, però el missatge sembla clar. L'opció de Solari, que ja va dirigir l'equip en el passat, és sobre la taula en cas que Ancelotti no adreça el rumb.

| YouTube

L'italià, coneixedor dels rumors, no en va amagar el descontent. En una roda de premsa prèvia al partit contra el Liverpool, va respondre amb fermesa: "He fet 1.300 alineacions i 4.000 canvis, ningú em donarà consells sobre això". Tot i això, els senyals apunten a moviments interns que podrien estar debilitant la seva posició.

Els resultats no acompanyen

La derrota a Anfield ha tornat a caldejar els ànims al club. Tot i que el marcador no va ser voluminós, el més preocupant ha estat la falta de reacció de l'equip. La sensació de resignació i el discurs del tècnic després de la trobada han generat crítiques.

Ancelotti va insistir que el Liverpool és "el rival més complicat a Europa", però alguns van interpretar les seves paraules com un desafiament als seus crítics dins del club blanc. Tot i les tensions, Ancelotti manté la confiança dels seus jugadors.

Luka Modric, una de les veus més autoritzades del vestidor, va deixar clar el suport a l'entrenador: "Tots hi confiem. És el millor tècnic que podem tenir". Tot i això, la paciència de la directiva podria no ser il·limitada si els resultats no milloren aviat.

Un entrenador amb un palmarès brillant

Tot i les crítiques actuals, Carlo Ancelotti segueix sent un dels entrenadors més reeixits de la història del futbol. El seu palmarès inclou múltiples títols de lliga a diferents països i diverses Champions League. Durant la seva primera etapa al Reial Madrid, va aconseguir l'anhelada "Desena", un èxit que li va assegurar un lloc destacat en la història del club de la capital blanca.

Avui, la situació sembla diferent. Tot i que Ancelotti ha demostrat la capacitat per liderar grans equips, l'entorn de Florentino Pérez busca alternatives. Mentre els rumors d'un possible relleu continuen creixent, el tècnic italià haurà de demostrar una vegada més perquè és considerat un dels millors entrenadors.