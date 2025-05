No hi ha treva per a Míchel: Nou pretendent per a Miguel Gutiérrez, aposta fort

El futbol no entén de pauses, ni tan sols quan la temporada s'acaba i els focus s'apaguen als estadis. De fet, per a alguns equips, la feina més intensa es trasllada als despatxos, on cada decisió pot marcar el futur del club. Aquest és l'escenari al qual s'enfronta actualment el Girona, un dels equips revelació de l'any passat a LaLiga, tot i la decepció d'aquest darrer. Ara ha d'afrontar un estiu ple d'incertesa al mercat de fitxatges.

Són diversos els fronts que tenen oberts des del nord de Catalunya per a aquesta finestra transaccional estiuenca. Tant en el sector de les vendes com en el de les arribades, ja que és evident que alguna cosa ha de canviar per no repetir una temporada tan ombrívola com la que acaba de finalitzar. I, per acabar-ho d'adobar, tot apunta que podrien perdre un dels jugadors més cotitzats de l'equip, Miguel Gutiérrez.

Des de la seva arribada al Girona l'estiu de 2022, el madrileny s'ha consolidat com un dels laterals esquerrans amb més projecció de LaLiga. La seva capacitat per incorporar-se a la banda, aportar profunditat i generar perill amb centrades precises l'han convertit en una peça fonamental de l'engranatge de Míchel.

| Twitter

Els pretendents es multipliquen: Itàlia pren la davantera

Tot i que l'interès d'equips de la Premier League i la Bundesliga ha estat present en les últimes finestres de transferències, és a la Serie A on el nom de Miguel Gutiérrez ha agafat més força els darrers dies. Mitjans esportius a Itàlia, com ha recollit @diarioas a Twitter i altres publicacions especialitzades, apunten que Nàpols i Juventus fa setmanes que estudien l'operació. Tots dos busquen reforçar el costat esquerre de la seva defensa de cara a la pròxima temporada, i el perfil del jugador encaixa perfectament en les seves necessitats tàctiques.

La possible sortida de Cambiasso a la Juventus —vinculat al Manchester City— podria accelerar l'ofensiva torinesa, mentre que el Nàpols pretén renovar la seva defensa per tornar a competir pel Scudetto. Però l'últim a sumar-se a la subhasta és l'AC Milan, que ja prepara la successió de Theo Hernández.

D'altra banda, sembla que, segons la premsa esportiva lusitana, el Benfica també estaria interessat en Miguel Gutiérrez; en aquest cas, per substituir Álvaro Carreras. El gallec ho té pràcticament fet amb el Real Madrid i les Àguiles han pensat en el madrileny per ocupar el seu lloc a l'equip. Cal recordar que els lisboetes s'han quedat aquest curs sense títols importants després de ser superats pel Sporting tant a la Lliga com a la Taça.

Claus econòmiques i opcions de traspàs

El Girona, conscient del potencial econòmic de l'operació, no pensa regalar un dels seus jugadors més cotitzats. El club català va pagar uns quatre milions al Real Madrid pel traspàs el 2022, però l'entitat blanca es va reservar el 50% dels drets i una opció de recompra. Actualment, la clàusula de rescissió de Miguel Gutiérrez ascendeix a 35 milions d'euros, tot i que les xifres reals d'una negociació se situarien entorn dels 18-25 milions segons les últimes informacions de mercat.

Això suposa que qualsevol traspàs important deixaria una quantitat notable per a les arques del Girona, tot i que la meitat seria per al Real Madrid. Aquest punt, juntament amb la demanda creixent de grans clubs europeus, posa en una posició de força negociadora el club català, que podria esperar una autèntica subhasta les pròximes setmanes.