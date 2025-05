Joan Laporta té clar quan fitxarà un crack de l'Atlètic: Simeone en xoc

Al FC Barcelona ja es respira ambient d'eleccions, tot i que encara queden mesos per al 2026. Joan Laporta, president actual del club, sap que necessitarà més que discursos per revalidar el seu mandat. Després d'uns anys convulsos, marcats per problemes financers, la sortida de grans ídols i la transició cap al nou Camp Nou, el barcelonisme necessita una dosi d'il·lusió.

I Laporta ho sap. Per això ha començat a traçar una estratègia que va més enllà del curt termini. L'objectiu no és només renovar la seva presidència, sinó presentar un projecte esportiu il·lusionant i ambiciós, que torni a portar el Barça al cim del futbol europeu. Per aconseguir-ho, prepara un cop d'efecte que combinarà emoció, futbol i política.

Aquest cop té nom propi. I tot i que no s'ha fet oficial, dins del club ja es treballa en una operació que podria capgirar el panorama futbolístic espanyol. Es tracta d'un jugador jove, talentós, carismàtic, i que a més connecta amb l'afició culer pel seu estil de joc vertical, associatiu i golejador.

| Movistar Plus+, F.C. Barcelona, XCatalunya

El recanvi ideal per a Lewandowski

Robert Lewandowski, als seus 36 anys, encararà la recta final de la seva etapa al FC Barcelona. Per al 2026 ja es preveu el seu adeu, i el club necessita algú que prengui el relleu. No val qualsevol nom: ha de ser un davanter de primer nivell, amb capacitat per liderar, marcar diferències i connectar amb el públic.

Des de la direcció esportiva, encapçalada per Deco, ja s'han activat els contactes. Tot i que no s'ha iniciat una negociació formal, sí que hi ha hagut moviments discrets i sondejos que confirmen que l'interès és real. Laporta vol tancar aquesta operació abans de les eleccions i presentar-la com la seva gran aposta per convèncer el soci.

| F.C. Barcelona, Africa Images

El jugador en qüestió ha brillat aquesta temporada a La Liga. Sota les ordres d'un tècnic exigent, ha demostrat adaptació, maduresa i olfacte golejador. Ha marcat 15 gols i repartit 2 assistències en 34 partits, convertint-se en peça clau del seu equip. El seu estil encaixa perfectament amb el que busca el Barça: pressió alta, mobilitat, rematada, empenta i visió.

Un fitxatge amb pes polític

Però aquesta operació va molt més enllà de l'esportiu. Laporta entén el futbol també des d'una perspectiva emocional. Sap que el barcelonisme és passional i necessita ídols. L'arribada d'aquest jugador suposaria recuperar aquella espurna que van encendre en el seu dia Ronaldinho, Eto'o o Suárez.

Per això, el seu fitxatge no seria només una solució per a l'atac. Seria un símbol de reconstrucció. El jugador té una història potent: format en un club històric de Sud-amèrica, campió del món amb la seva selecció, amb experiència a la Premier League i ara triomfant a La Liga. La seva trajectòria és una garantia.

Al club actual del jugador ja han començat a encendre's les alarmes. Saben que el Barça va de debò. Tot i que el seu contracte no acaba aviat, una clàusula o una oferta convincent podrien obrir la porta a la seva sortida. I l'entorn del jugador no veuria amb mals ulls un canvi d'aires rumb al Camp Nou.

El cop final de Laporta: un fitxatge de somni

Des del Camp Nou es transmet cautela, però també optimisme. Laporta confia que la seva bona relació amb agents clau, la seva experiència negociadora i el pes històric del Barça poden decantar la balança. A més, l'oportunitat de liderar l'atac culer en una nova era sedueix qualsevol estrella jove amb ambició.

Si tot surt segons el previst, a l'estiu del 2026, en plena campanya electoral, el Barça anunciarà un fitxatge d'impacte mundial. Un davanter amb carisma, talent i fam de títols. Un nom que farà vibrar el soci i retornarà l'esperança a una afició necessitada d'alegries.

Aquest nom, que Laporta guarda com la seva carta més poderosa, no és altre que Julián Álvarez.