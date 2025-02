Se'n va, no compta per a Claudio Giráldez: Jugador que té els dies comptats al Celta

El Celta de Vigo travessa un moment clau en la planificació del seu futur immediat. Amb el mercat d'hivern ja tancat, la directiva ha començat a traçar les línies mestres de la pròxima temporada. En aquest context, un assumpte concret ha cobrat especial rellevància i amenaça amb alterar els plans del cos tècnic.

El nom al centre de totes les mirades és el de Vicente Guaita, veterà porter que acaba contracte el pròxim 30 de juny. Els seus 38 anys i el desgast propi de qui acumula molts minuts sota pals han suscitat dubtes en la directiva celeste, tot i que Claudio Giráldez l'ha vingut utilitzant amb assiduïtat. La pregunta que ronda Balaídos és si, en aquests mesos restants de competició, aconseguirà dissipar els recels sobre el seu estat físic i la seva capacitat per rendir a un nivell òptim.

Al llarg d'aquesta temporada, les estadístiques mostren que Guaita ha disputat 18 dels 22 partits possibles a LaLiga, encaixant 26 gols i mantenint la seva porteria a zero en quatre ocasions. Amb un 82% de quota de titularitat, també ha jugat el 82% dels minuts, cosa que deixa entreveure la importància que ha tingut fins ara per al cos tècnic. No obstant això, el rendiment no ha estat tan determinant com en la campanya anterior, cosa que ha intensificat les converses sobre la seva possible marxa.

Dubtes en el celtisme amb la seva continuïtat

L'etapa del porter valencià a Vigo ve marcada per alts i baixos, especialment des que va arrossegar problemes en la seva espatlla dreta durant la pretemporada. Aquella molèstia va generar certes reticències en la direcció esportiva encapçalada per Marco Garcés, qui considera fonamental tenir un porter de garanties per afrontar el futur. D'aquí que les pròximes setmanes siguin decisives per a la seva continuïtat o per obrir definitivament la porta a la recerca d'un nou porter.

El mateix Guaita, forjat a LaLiga amb passos pel Valencia i el Getafe, a més de la seva experiència al Crystal Palace anglès, no ha amagat el seu desig de prolongar la seva carrera a l'elit. Sap que, a la seva edat, cada contracte pot ser l'últim, però també és conscient que el Celta no vol precipitar-se. Amb l'equip ubicat en una zona compromesa de la classificació, l'entitat prefereix centrar-se en el rendiment immediat, deixant les renovacions per quan finalitzi el curs.

Per a Claudio Giráldez, la seguretat a la porteria és essencial. Si bé Guaita ha salvat alguns partits amb intervencions de mèrit, també ha tingut encontres més discrets que no contribueixen a dissipar les suspicàcies sobre la seva capacitat de mantenir la regularitat. Al Benito Villamarín va donar un recital d'aturades, però altres cites, com la que va protagonitzar davant el Rayo Vallecano, han deixat un sabor agredolç en l'afició.

La decisió final sobre la seva renovació depèn de diversos factors: l'avaluació mèdica de la seva espatlla, les exigències econòmiques del mateix porter i la capacitat del Celta per trobar un substitut de garanties en el pròxim mercat estival. Mentrestant, Guaita afronta cada partit amb la determinació de convèncer un club que es debat entre la gratitud pels seus serveis i la necessitat d'un canvi generacional. Amb l'espasa de Dàmocles del seu contracte a punt d'expirar, cada actuació pot inclinar la balança en un o altre sentit.