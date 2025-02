Alexia Putellas fa anys, no encertaràs quants té

Que Alexia Putellas és una de les jugadores més determinants del futbol mundial no és cap secret. Ningú discuteix la seva rellevància en la història recent del FC Barcelona femení, ni el seu llegat a la Selecció. Tanmateix, és ara en la seva faceta més personal on ara acapara mirades, perquè aquests dies ha celebrat el seu aniversari, encara que ho ha fet de manera molt discreta.

A les xarxes socials, les felicitacions més sonades han arribat de comptes oficials com la UEFA Women’s Champions League, la Federació o fins i tot la seva fundació More than Eleven. Sorprèn, per contra, el silenci parcial d'algunes companyes, cosa que torna a avivar el debat sobre suposades rivalitats al vestidor culer. Al final, el que queda clar és que la jugadora prefereix mantenir un perfil baix en dates tan assenyalades.

| Instagram

Des de fa uns anys, l'atacant de Mollet del Vallès s'ha encimbellat a l'elit gràcies a uns números impressionants. El seu palmarès inclou 8 Lligues, 6 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Espanya i 2 Champions amb el Barça, a més d'haver marcat gairebé 200 gols amb la samarreta blaugrana. I com a colofó, ha alçat en dues ocasions la Pilota d'Or, consolidant-se com la primera espanyola en aconseguir-ho.

31 anys de màgia

La gran incògnita es desvetlla en aquesta celebració: Alexia Putellas ha complert 31 anys. Va ser el passat 4 de febrer i, encara que l'expectació per veure la seva celebració era alta, la catalana amb prou feines ha mostrat pinzellades. Ha preferit celebrar-ho en família, cosa que es confirma per la foto difosa per la seva germana, Alba Putellas, on apareix també la seva mare, Eli Segura, en un ambient íntim i proper.

Aquest escenari familiar recorda el suport incondicional que ambdues han brindat a Alexia durant la seva carrera. Des de la mort del seu pare, va ser la unió de mare i filla la que l'acompanyà a entrenaments, partits i viatges decisius en la seva trajectòria. No sorprèn, per tant, que la futbolista hagi decidit envoltar-se de qui millor la coneix i més l'arropa.

Mentre la capitana blaugrana opta per la privacitat en aquest dia tan especial, han quedat a l'aire alguns salutacions que haurien suscitat gran expectació. És el cas de la seva parella, Olga Ríos, amb qui es va especular certa distància després de la passada final del Mundial. Des de llavors, a nivell públic només s'han vist detalls puntuals de la seva reconciliació, sense mostres explícites de felicitació pública en aquestes hores.

En el pla esportiu, la temporada d'Alexia es manté amb alts i baixos després de la seva greu lesió, però amb l'objectiu clar de continuar engrandint la seva llegenda. Dues Pilotes d'Or seguides i diversos trofeus col·lectius recolzen un currículum que inspira milers de joves. De fet, molts aficionats volien un post públic més ampli, però Alexia, fidel a la seva reserva, ha preferit no exposar massa el seu “moment pastís”.