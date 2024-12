Ni Yan Couto ni Karim Adeyemi, el jugador del Borussia Dortmund que preocupa el Barça

Després de dues molt bones temporades a la Stade Rennais, en les quals va anotar 25 gols, l'Stuttgart va incorporar Serhou Guirassy en qualitat de cedit. El seu impacte (14 gols en 28 partits) va provocar que els alemanys no dubtessin ni un segon i paguessin 9 milions d'euros per ell. En la segona campanya a Mercedes-Benz Arena, el guineà es va convertir en un dels millors davanters centres d'Europa i va anotar 30 gols en 30 partits.

Unes xifres que van ser fonamentals perquè el seu equip acabés segon a la Bundesliga i es classifiqués després de quinze anys la màxima competició europea de clubs. L'africà va participar directament al 38% dels gols del seu club a la lliga.

Tothom esperava que hi hagués molts equips que fessin cua per treure'l de Stuttgart. Sobretot, tenint en compte que tenia una clàusula de rescissió que pujava fins als 17,5 milions d'euros. Una xifra força baixa atès el preu pel qual es fitxa el gol actualment.

L'actual jugador del West Ham va acabar la campanya amb 15 gols i 11 assistències. Això sí, tot i que el fitxatge ja es donava per descomptat des de finals de juny, aquest no es va oficialitzar fins a tres setmanes després.

Números espectaculars a la Bundesliga

El segon màxim golejador de la darrera edició de la Bundesliga no va passar el primer reconeixement mèdic que li van fer. Segons el diari Bild, al futbolista de 28 anys li van descobrir una antiga lesió que encara no estava guarida. El Borussia Dortmund va decidir esperar uns dies fins que es resolgués la situació. El jugador, que es va perdre les dues primeres jornades de la Bundesliga per culpa d'una lesió, ja acumula 10 gols i 3 assistències en 15 partits. 13 dels quals com a titular. D'aquests quinze, ha fet un gol o ha repartit una assistència en onze.

Guirassy, actual màxim golejador del Borussia Dortmund, manté una impressionant mitjana d'un gol cada 122 minuts a la lliga. A la Campions League, les seves estadístiques són encara més destacades: ha aconseguit 4 gols i 2 assistències en 5 partits, amb una mitjana d'un gol cada 78 minuts.

A més, l'africà ha tingut una influència directa al marcador en cadascun dels partits d'aquesta edició de la competició, ja sigui marcant o assistint. Es tracta d'un davanter centre potent físicament, que no és maldestre i que sap baixar a rebre i crear espais pels companys.