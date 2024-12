Ni Yan Couto ni Karim Adeyemi, el jugador del Borussia Dortmund que preocupa al Barça

Después de dos muy buenas temporadas a la Stade Rennais, en las cuales anotó 25 goles, el Stuttgart incorporó a Serhou Guirassy en calidad de cedido. Su impacto (14 goles en 28 partidos) provocó que los alemanes no dudaran ni un segundo y pagaran 9 millones de euros por él. En su segunda campaña a Mercedes-Benz Arena, el guineano se convirtió en uno de los mejores delanteros centres de Europa y anotó 30 goles en 30 partidos.

Unas cifras que fueron fundamentales para que su equipo acabara segundo a la Bundesliga y se clasificara después de quince años a la máxima competición europea de clubes. El africano participó directamente en el 38% de los goles de su club a la liga.

Todo el mundo esperaba que hubiera muchos equipos que hicieran cola para sacarlo de Stuttgart. Sobre todo, teniendo en cuenta que tenía una cláusula de rescisión que se elevaba hasta los 17,5 millones de euros. Una cifra bastante baja atendido el precio por el cual se ficha el gol actualmente.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El actual jugador del West Anzuelo acabó la campaña con 15 goles y 11 asistencias. Eso sí, a pesar de que el fichaje ya se daba por supuesto desde finales de junio, este no se oficializó hasta tres semanas después.

Números espectaculares en la Bundesliga

El segundo máximo goleador de la última edición de la Bundesliga no pasó el primer reconocimiento médico que le hicieron. Según el diario Bild, al futbolista de 28 años le descubrieron una antigua lesión que todavía no estaba curada. El Borussia Dortmund decidió esperar unos días hasta que se resolviera la situación. El jugador, que se perdió las dos primeras jornadas de la Bundesliga por culpa de una lesión, ya acumula 10 goles y 3 asistencias en 15 partidos. 13 de los cuales como titular. De estos quince, ha anotado un gol o ha repartido una asistencia en once.

[WhatsAppGroup]161[/WhatsAppGroup]



Guirassy, actual máximo goleador del Borussia Dortmund, mantiene una impresionante media de un gol cada 122 minutos a la liga. En la Champions League, sus estadísticas son todavía más destacadas: ha conseguido 4 goles y 2 asistencias en 5 partidos, con una media de un gol cada 78 minutos.

Además, el africano ha tenido una influencia directa en el marcador en cada uno de los partidos de esta edición de la competición, ya sea marcando o asistiendo. Se trata de un delantero centro potente físicamente, que no es torpe y que sabe bajar a recibir y crear espacios por los compañeros.