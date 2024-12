El Betis s'ha de moure ràpid perquè Pellegrini no perdi una perla

La pedrera del Real Betis viu un dels seus millors moments. En els darrers anys, el creixement ha estat notable, amb l'aparició de joves talents que comencen a destacar en categories professionals. L'ascens del filial a la Primera RFEF el curs passat reflecteix la qualitat del treball formatiu del club. Tot i això, aquest èxit també comporta desafiaments, com el d'assegurar la continuïtat de les seves millors promeses.

Un dels casos més preocupants actualment és el de Pablo García, una de les joies més grans de la pedrera bètica. Als seus 18 anys, aquest prometedor extrem dret està sent una de les sensacions del filial i de la Youth League, on ha brillat amb 3 gols i 1 assistència en només 3 partits. Tot i això, el seu futur al Betis està en dubte, ja que el seu contracte acaba el proper mes de juny i les negociacions per a la seva renovació semblen haver-se refredat les últimes setmanes, segons ha informat El Desmarque.

Pablo García ha passat per pràcticament totes les categories del Real Betis, mostrant sempre un gran nivell i evolució constant. Aquest any ha fet el salt al filial, consolidant-se com un jugador important a l'equip que competeix a Primera RFEF. Tot i que encara no ha debutat amb el primer equip, la seva projecció és evident i ha captat l'atenció de clubs de més envergadura, cosa que afegeix pressió al Betis per retenir-lo.

| Real Betis

El jove extrem destaca per la seva velocitat, habilitat en l'un contra un i una capacitat excel·lent per finalitzar jugades. Les seves actuacions a la Youth League, on ha liderat l'equip verd-i-blanc davant de rivals de prestigi europeu, han confirmat el seu potencial com una futura peça clau del club.

Negociacions estancades i risc de fuga

Fins fa poques setmanes, semblava que les converses entre el Betis i l'entorn de Pablo García avançaven en la direcció correcta. Tot i això, segons diverses fonts, les negociacions han entrat en un punt mort. Això suposa un greu risc per al club, ja que a partir del gener el jugador podrà negociar lliurement amb altres equips, cosa que obriria la porta a la seva sortida sense deixar cap ingrés a les arques bètiques.

Aquesta situació ha generat preocupació entre els aficionats, que veuen a Pablo García un talent que podria marcar una nova era a l'equip. A més, el seu perfil encaixa perfectament en el projecte esportiu liderat per Manuel Pellegrini, que aposta per un futbol ofensiu.

El Real Betis, doncs, s'ha de moure amb rapidesa per evitar que un dels seus talents més grans escapi sense haver tingut l'oportunitat de demostrar la seva vàlua al primer equip. Les diferències en les negociacions podrien estar relacionades amb qüestions econòmiques o amb el rol que se li oferiria els propers anys. Sigui quin sigui el problema, el club ho ha de resoldre abans del gener per garantir la permanència d'aquest futbolista prometedor.