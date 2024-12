Ni Sevilla ni Villarreal: Molts equips es retiren de la pugna per un jugador del Barça

Estem parlant del futbolista càntabre Pablo Torre, que fa 1 any, quan encara estava Mateo Alemany al capdavant, tenia molts equips de La Lliga interessats en ell i al final va acabar sortint cedit al Girona però ara ningú vol pagar diners per un futbolista que té molt poc protagonisme al Barça.

El club busca donar-li sortida i vol obtenir 10 milions d'euros pel migcampista, cosa que es presenta bastant complicada en aquests moments. Tot i que els seus números no són dolents perquè ha marcat 3 gols en els pocs partits que ha jugat, però no ha mostrat regularitat ni caràcter per fer dubtar a Flick.

Pablo Torre es converteix en un problema per al Barça

Al Barça falten laterals i sobren migcampistes perquè el migcamp està superpoblat i jugadors com Pablo Torre no han donat aquell cop damunt la taula que s'esperava per tenir més oportunitats.

Jugadors com Fermín, que si va aprofitar la seva cessió al Linares en el seu moment i va tornar per deixar-se tot i jugar al Barça i així ho està complint mentre que Torre no està tenint aquelal brillantor ni aquella ambició de voler demostrar que pot ser un jugador útil per a Hansi Flick.

| FCB

Encara és jove ja que té 21 anys i el marge de millora és gran però encara li falten molts aspectes en el seu joc per millorar com la condició física, acaba esgotat i no és capaç de jugar els 90 minuts, ser més fort i contundent en els duels perquè hi ha jugadors baixos com Gavi però que lluiten totes les pilotes i es fan forts, o tàcticament que està lluny del que vol l'entrenador.

Ara mateix és l'últim migcampista en la llista i les oportunitats són escasses. El club busca una nova cessió ja que una venda es presenta difícil i a veure si cedint-lo a un club de primera divisió on pugui jugar sovint es pugui revaloritzar i així vendre'l en un futur. El jugador té contracte fins al 2026.

Flick no compta amb ell

Flick ha demostrat que només l'ha utilitzat en cas d'urgència quan no té cap mitjapunta més i el va haver de posar per necessitat però és un jugador que quan tots estiguin sans no té lloc ni entrant des de la banqueta.

El Barça no és un equip que destaqui pel seu físic però amb l'arribada del tècnic alemany ha millorat molt aquesta faceta i l'equip ja no cau a partir del minut 60 com ho feia en el passat i Flick vol que els suplents entrin amb una energia i un dinamisme enorme com són els casos de Fermín o Gavi que sempre que entren li donen aquell plus d'energia necessària a l'equip per no baixar el ritme mentre que amb Pablo Torre no hi ha aquesta sensació.