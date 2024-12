Ni Sevilla ni Villarreal:Muchos equipos se retiran de la puja por un jugador del Barça

Estamos hablando del futbolista cántabro Pablo Torre, que hace 1 año cuando todavía estaba Mateu Alemany al frente tenía muchos equipos de La Liga interesados en él y al final acabó saliendo cedido al Girona pero ahora nadie quiere pagar dinero por un futbolista que tiene muy poco protagonismo en el Barça.

El club busca darle salida y quiere obtener 10 millones de euros por el mediocentro, algo que se antoja bastante complicado en estos momentos. A pesar de que sus números no son malos porque ha marcado 3 goles en los pocos partidos que ha jugado, pero no ha mostrado regularidad ni carácter para hacer dudar a Flick.

Pablo Torre se convierte en un problema para el Barça

En el Barça faltan laterales y sobran mediocentros porque está superpoblado el mediocampo y jugadores como Pablo Torre no han dado ese golpe encima de la mesa que se esperaba para tener más oportunidades.

Jugadores como Fermín, que si aprovechó su cesión al Linares en su momento y regresó para dejarse todo y jugar en el Barcça y así lo está cumpliendo mientras que Torre no está teniendo ese brillo ni esa ambición de querer demostrar que puede ser un jugador útil para Hansi Flick.

| FCB

Todavía es joven ya que tiene 21 años y el margen de mejora es grande pero todavía le faltan muchos aspectos en su juego por mejorar como la condición física, acaba agotado y no es capaz de jugar los 90 minutos, ser más fuerte y contundente en los duelos porque hay jugadores bajos comp Gavi pero que pelean todos los balones y se hacen fuertes, o tácticamente que está lejos de lo que quiere el entrenador.

Ahora mismo es el último mediocentro en la lista y las oportunidades son escasas. El club busca una nueva cesión ya que una venta se antoja difícil y a ver si cediéndolo a un club de primera división donde pueda jugar a menudo se pueda revalorizar y así venderlo en un futuro. El jugador tiene contrato hasta 2026.

Flick no cuenta con él

Flick ha demostrado que solo lo ha utilizado en caso de urgencia cuando no tiene ningún mediapunta más y lo tuvo que poner por necesidad pero es un jugador que cuando todos estén sanos no tiene sitio ni entrando desde el banquillo.

El Barça no es un equipo que destaque por su físico pero con la llegada del técnico alemán ha mejorado mucha esta faceta y el equipo ya no se cae a partir del minuto 60 como lo hacía en el pasado y Flick quiere que los suplentes entren con una energía y un dinamismo enorme con son los casos de Fermín o Gavi que siempre que entran le dan ese plus de energía necesaria al equipo para no bajar el ritmo mientras que con Pablo Torre no hay esa sensación.