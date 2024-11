Ni Sevilla ni Betis: Una altra opció a La Lliga per a Ansu Fati

El futur d'Ansu Fati està més a l'aire que mai en aquests moments, perquè ara mateix és un jugador que no entra ni als plans de l'entrenador ni als de la direcció esportiva, que està buscant sortida per al proper mercat hivernal. El seu agent Jorge Mendes, està movent fils per col·locar el futbolista en algun equip competitiu i després de la negativa d'Ansu Fati al Sevilla, conjunt en què es va formar quan era petit abans de recalar a la Masia, Ansu Fati valora molt positivament la idea d'anar al Vila-real de Marcelino García Toral.

Ansu no té lloc al Barça i la solució podria ser a Vila-real

Ansu Fati no té lloc en aquest Barįa de Flick. Des que va assumir els galons i la responsabilitat de portar l'històric dorsal 10 de Leo Messi, tot han estat males notícies per al noi passant per una lesió molt greu, quiròfan, recaigudes i una volta esperada que no es va fer mai, perquè el seu ritme competitiu està molt lluny del que s'espera d'un futbolista així.

Després d'una cessió al Brighton sense gaire protagonisme Ansu tornava amb la idea de guanyar-se un lloc amb el nou entrenador però una nova lesió a la pretemporada va trastocar els plans. Ara, sense lloc al Barça, s'haurà de buscar la vida lluny del Camp Nou.

El Vila-real és una de les opcions més realistes perquè el club està a un gran nivell, està sanejat i, per tant, pot assumir gran part del salari del futbolista que se situa al voltant dels 14 milions d'euros bruts per temporada. En les últimes hores s'ha confirmat la lesió de gravetat d'Ilias Akhomach, un trencament del lligament creuat del genoll, i per això el marroquí dirà adéu a la temporada. Al Vila-real ja estan buscant opcions d'atac per substituir un jugador que estava sent important i l'opció d'Ansu Fati pot agafar més força que mai els propers dies.

Els números d'Ansu Fati estan sent molt pobres

Aquesta temporada amb prou feines ha disputat partits, són 6 en total i encara no ha marcat ni ha assistit. El que és preocupant és la temporada passada al Brighton on va marcar 4 gols en 30 partits. Són números molt baixos acompanyats d'un rendiment molt dolent en què se'l nota molt mancat de ritme. Ansu té contracte fins al 2027 i una clàusula de 1.000 milions. El seu valor de mercat ha arribat a estar en 80 milions d'euros fa uns anys i ara està en 15 milions, sens dubte una de les baixades més grans dels darrers temps. El Barça vol alliberar-se del seu sou i al gener intentarà que surti en qualitat de cedit i aconsegueixi revaloritzar-se.