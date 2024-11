Se n'anirà al gener: Hansi Flick deixa clares les seves intencions amb l'11 inicial del Barça

per Iker Silvosa

Diuen que els fets parlen més que les paraules; i aquesta dita és aplicable a qualsevol circumstància de la vida, també al futbol. Hansi Flick va haver de prendre difícils decisions durant els seus primers dies com a tècnic culer per confeccionar una plantilla prou competitiva. I el bon estat de forma actual de l'equip, així com els extraordinaris resultats, demostren que va fer una gran tasca.

No obstant això, la realitat és que no va estar encertat en totes i cadascuna de les determinacions que va concretar. Alguns dels jugadors als quals va considerar oportú brindar una oportunitat més, amb la confiança que podria aconseguir treure'n la millor versió, no han complert les seves expectatives. Un dels casos més evidents és Ansu Fati.

La pèrdua de confiança de Hansi Flick en el jove atacant es demostra que, malgrat disposar de dues baixes a la parcel·la ofensiva per al duel al Reale Arena, l'alemany no li ha atorgat el privilegi de la titularitat. Ni Dani Olmo ni Lamine Yamal estan disponibles per ser de la partida inicial en el xoc davant de la Reial Societat, però cap dels dos buits que han quedat disponibles han anat a parar a Ansu Fati.

Esperances esfumades amb Ansu Fati

De fet, el més normal hauria estat que el '10' hagués entrat a la posició de Lamine Yamal, ja que és l'únic extrem que figura entre els suplents. En lloc d'això, Hansi Flick ha decidit incloure un centrecampista més, Fermín López, a l'onze inicial. Una decisió que, per descomptat, demostra que el teutó ja ha llençat la tovallola en el desig de recuperar la millor versió d'Ansu Fati.

Això no fa més que sospitar que Ansu Fati serà un dels principals candidats a bandonar l'equip culer al proper mercat hivernal. El jove ja ha esgotat els comodins al Barça i tot apunta que podria posar rumb a Sevilla, a Lisboa, a Como o a algun equip de la Premier League. Sigui com sigui, el que és clar és que Hansi Flick ja no hi confia.

Són només 136 minuts els que ha disputat Ansu Fati aquesta temporada, repartits en sis duels; només en un va ser titular. No ha tingut cap influència de gol, ni a través de gol ni a través d'assistència, i no ha aconseguit ser determinant quan entrava en contacte amb la pilota. No és gens descartable que pugui tenir minuts a la segona part, però les esperances de recuperar-lo ja s'han esfumat completament.