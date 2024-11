Gir inesperat: La jugada bruta que prepara un jugador del Barça a Laporta i Flick

Hi ha discrepàncies entre un jugador important del Barça i la directiva. Són mesos de negociació que no arriben a bon port entre Frenkie de Jong i la direcció esportiva liderada per Deco. L'holandès, acusat permanentment de cobrar molts diners, ha estat donant llargues durant mesos a la proposta de renovació a la baixa per part del club i està planejant la seva sortida el 2026, quan acaba contracte i pot signar per qualsevol altre club sota una prima de fitxatge important en quedar lliure. Frenkie sempre ha mostrat públicament el seu interès i ganes de quedar-se al Barça i ha rebutjat en nombroses ocasions sortir traspassat a clubs com el Manchester United que fa temps que està interessat en el jugador.

Els números de Frenkie i el seu rendiment des del seu arribat

Hi ha molta controvèrsia pel que fa al nom de Frenkie de Jong. Molta gent ho té en gran estima per la seva indubtable qualitat futbolística, però molta altra li exigeix un rendiment d'acord amb el jugador que es va fitxar, que va costar 75 milions d'euros i encara no ha mostrat aquest gran rendiment esperat.

| XCatalunya, FootyRenders

Frenkie arribava el 2019 després d'enlluernar en aquell famós Ajax que va golejar a Champions 1-4 el Madrid al Bernabeu.

L'holandès era un dels emblemes d'aquell equip i al Barça es fregaven les mans amb el fitxatge avançant-se a mitja europa i aconseguint un migcampista top mundial. Després de 5 temporades i molts alts i baixos, encara no ha aconseguit ser aquest futbolista diferencial ni assumir aquests galons tot i ser un dels capitans de l'equip des de la temporada passada. Ara s'està recuperant d'una lesió de turmell que li va tenir 5 mesos a banda dels camps i de mica en mica va introduint-se a l'equip.

Flick confia en Frenkie i vol que es quedi

Flick està convençut que pot treure la millor versió de l'holandès i vol que sigui un dels líders del projecte. El considera un jugador diferencial per jugar al doble pivot i donar-li aquest dinamisme i resistència de pilota necessari a l'equip. Flick sempre hi ha confiat i així ho ha fet saber públicament en nombroses ocasions.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

No tindrà fàcil fer les alineacions perquè Marc Casadó està rendint a un nivell espectacular i serà difícil asseure'l. A això li sumes que Gavi ja està de tornada i Pedri ha endarrerit la seva posició perquè Dani Olmo ocupi la mitjapunta darrere del nou, més la irrupció de Fermín que cada vegada que surt sempre genera coses, ja que haurà de lluitar de valent per guanyar-se un lloc a l'onze titular l'holandès.

El seu contracte acaba el 2026 i el jugador planeja sortir lliure. Fa temps que el club està obert a escoltar ofertes després de la negativa del seu entorn i ell a acceptar l'oferta de renovació, per la qual cosa tot està a l'aire respecte al seu futur.