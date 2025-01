Ni Racing de Santander ni Albacete: S'aclareix el futur de Carlos Dotor

LaLiga Hypermotion es troba en un punt clau de la temporada, amb els equips necessitats de reforços i ajustos que els permetin complir els seus objectius en la segona volta. Entre els futbolistes que centraven gran part de les especulacions hivernals es trobava Carlos Dotor (23 anys), migcampista que, després d'un estiu convuls, va arribar al Real Oviedo a la recerca de minuts i continuïtat. El migcampista madrileny, el passi del qual pertany al RC Celta de Vigo, amb prou feines ha pogut demostrar la seva vàlua durant la primera meitat de la campanya, disputant tan sols 6 partits (190 minuts en total) amb el conjunt carbayó.

Malgrat aquest registre discret, els rumors apuntaven a un possible canvi d'aires en el present mercat d'hivern. Diversos mitjans assenyalaven que equips com el Racing de Santander o l'Albacete, ambdós a Segona Divisió, estaven a l'aguait per fer-se amb els seus serveis si el Real Oviedo decidia rescindir la seva cessió. No obstant això, les recents declaracions de Javi Calleja, tècnic del club asturià, han canviat completament el panorama: l'entrenador confia que Dotor encara pot ser important i es quedarà, almenys, fins a final de temporada.

Un estiu mogut i una arribada inesperada

Carlos Dotor va aterrar al Carlos Tartiere procedent del RC Celta, on havia arribat al juliol de 2023 després d'un pas pel Real Madrid Castilla. Cal recordar que, abans de recalar al filial madridista, Dotor va forjar la seva carrera a les categories inferiors del Real Madrid (Juvenil B, Juvenil A…) i tenia projecció suficient per pensar que podria fer el salt a Primera divisió. No obstant això, al Celta no va comptar amb la confiança necessària. Claudio Giráldez, tècnic dels gallecs, va decidir que el millor per al madrileny era seguir progressant amb una cessió.

| Real Madrid

Va ser llavors quan es va obrir la porta del Real Oviedo, club que la temporada anterior es va quedar a les portes de la glòria després d'una dura pugna per l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. L'objectiu amb Dotor era que sumés minuts, experiència i aportés el seu desplegament físic i qualitat a la medul·lar. No obstant això, segons va confessar el mateix Calleja en declaracions recents, l'arribada del migcampista no va ser una de les seves peticions personals, sinó una operació que el cos directiu li va posar sobre la taula en l'últim tram del mercat estival.

Un inici discret al Carlos Tartiere

La primera part de la temporada no ha resultat gens senzilla per a Carlos Dotor. Dels 6 encontres que ha jugat a Segona, la majoria han estat aparicions testimonials, sense gairebé incidència en el joc. Tot i que el Real Oviedo segueix en la lluita per l'ascens —actualment cinquè a la taula, amb aspiracions de colar-se en la pugna directa per pujar a Primera—, Dotor ha estat pràcticament fora de la rotació.

Aquest rol secundari va despertar l'interès d'altres clubs que, conscients que el jugador potser buscava una sortida, van tantejar la seva incorporació. Dos noms van sobresortir sobre la resta: Racing de Santander i Albacete, equips immersos també en la categoria de plata i amb necessitats de reforçar el mig del camp. Per a ambdós, la figura d'un futbolista amb el bagatge de Dotor —fins i tot amb aparicions a Primera— suposava una oportunitat de mercat.

| Real Oviedo

El vot de confiança de Javi Calleja

Les especulacions amb la possible sortida de Dotor van adquirir força en les últimes setmanes, però tot va donar un gir després de la contundent postura de Javi Calleja. El tècnic, lluny de descartar el futbolista, ha assegurat que compta amb ell per a la segona volta i que veu en l'exjugador del Real Madrid Castilla capacitats per ser rellevant en l'esquema carbayó. Calleja ha ressaltat la bona actitud mostrada per Dotor després de l'aturada hivernal i el seu caràcter comunicatiu, un aspecte fonamental a la sala de màquines de qualsevol equip.

“És un jugador que m'agrada, té personalitat, té qualitat. Ha jugat a Primera Divisió. Entre tots hem d'intentar treure aquesta millor versió d'ell en el cas que es quedi”, deia.

Amb aquestes paraules, l'entrenador de l'Oviedo confirma que Dotor disposa d'una “segona oportunitat”. El madrileny, per la seva banda, sembla receptiu a la idea de quedar-se i lluitar per un lloc a l'onze. Aquest suport tècnic es produeix just en un moment en què el migcampista podria haver optat per un altre destí en el qual potser comptés amb més minuts de forma assegurada.