El germà de Lamine Yamal triomfa després del Clàssic: ara amb Travis Scott

El germà petit de Lamine Yamal s'ha convertit en una autèntica celebritat entre els seguidors del Barça després de l'èpic triomf en el Clàssic davant el Real Madrid. Aquesta vegada, el petit Keyne Yamal va protagonitzar un curiós i entranyable moment al costat del raper nord-americà Travis Scott, que va visitar Barcelona amb motiu de l'acord publicitari amb Spotify, principal patrocinador del club català.

Com ja és tradició des que Spotify es va convertir en patrocinador oficial del FC Barcelona, el club blaugrana realitza col·laboracions especials amb grans estrelles del món de la música en els Clàssics de LaLiga. En aquesta ocasió, el protagonista va ser Travis Scott, conegut internacionalment per èxits com "Sicko Mode" i "Goosebumps". El raper, a més d'assistir al partit, va protagonitzar diverses activitats a la ciutat, com un concert privat celebrat un dia abans del partit.

Durant el partit disputat a Montjuïc, Travis Scott es va deixar veure visiblement emocionat a la graderia, vivint amb gran passió la victòria del Barça per 4-3 davant el seu etern rival. Després de finalitzar el partit, va tenir l'oportunitat de xerrar amb diversos jugadors blaugranes, entre ells Lamine Yamal, qui novament va tornar a brillar amb un gol clau i una actuació sobresortint.

| FCB

Topada de punys

El que més va cridar l'atenció va ser la presència del petit Keyne Yamal, qui ja és un habitual en les celebracions blaugranes al costat del seu germà gran. Keyne ha conquerit el cor de l'afició culé gràcies als seus simpàtics vídeos i aparicions públiques al costat de Lamine. De fet, recentment el vam poder veure celebrant títols tan importants com la Copa del Rei i l'Eurocopa.

En un vídeo compartit a les xarxes socials, es pot observar com el petit Keyne protagonitza una divertida trobada amb Travis Scott en ple camp de l'Estadi Olímpic. Keyne, vestit amb la samarreta oficial del Barça, saluda el raper amb molta soltura. Ambdós es saluden xocant les mans i posteriorment el puny, en una escena que ràpidament s'ha fet viral entre els seguidors del club català.

Aquest tipus de moments no només reforcen el vincle entre el Barça i la cultura musical internacional, sinó que també humanitzen la figura de grans estrelles com Travis Scott, mostrant la seva proximitat amb els aficionats més joves. En aquesta ocasió, el Barça lluïa la inscripció 'Cactus Jack', discogràfica fundada pel mateix Travis Scott. Per a l'afició culé, a més, veure créixer la popularitat de Keyne Yamal resulta especialment emotiu, ja que reflecteix la importància de la família en la carrera d'un dels seus jugadors més estimats.

Sens dubte, tant el Barça com Travis Scott i Keyne Yamal guardaran aquest moment com una anècdota més d'un dia històric, en què el club blaugrana va deixar pràcticament sentenciada LaLiga després de vèncer al Real Madrid, mentre que una estrella internacional va gaudir de la victòria com un aficionat més.