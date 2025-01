Ni Lamine Yamal ni Dani Olmo: El jugador del Barça que será padre

En un FC Barcelona plagado de nombres fulgurantes y jóvenes promesas, la figura de Iñaki Peña se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada 2024-25. El guardameta alicantino, de 25 años, se ha hecho un hueco en la portería del conjunto azulgrana en un año que quedará marcado no solo por su inesperada titularidad tras la lesión de Marc-André ter Stegen, sino también por un motivo más personal y emocionante: será padre en los próximos meses.

La noticia tomó por sorpresa a buena parte de la afición. Acostumbrados a la alta exposición mediática de jugadores como Lamine Yamal o Fermín, muchos desconocían la vertiente más íntima de Iñaki Peña. Lejos de compartir cada instante en redes sociales, su vida sentimental con Claudia había pasado bastante desapercibida. Sin embargo, ella misma se encargó de anunciar la llegada de su primer hijo a través de un emotivo vídeo en el que aparecen varios retazos de la pareja disfrutando de momentos juntos. Uno de ellos mostraba, fugazmente, a Claudia revelando el test de embarazo, y otro, como broche final, donde se confirma la noticia con una tierna instantánea de ella luciendo una incipiente barriga.

A nivel deportivo, lo de Iñaki Peña en 2024 ha sido tan sorprendente como inspirador. Tras una temporada anterior cedido —y con un paso destacado por Galatasaray—, el portero regresó a la disciplina azulgrana con la expectativa de competir muy poco a lo largo del año. La fatídica lesión de Ter Stegen brindó la oportunidad al joven a ganarse la confianza de Hansi Flick y asentarse como titular. Y así ocurrió.

Una buena noticia para el Barça, al fin

Las estadísticas hablan por sí solas: 19 partidos disputados entre LaLiga y la UEFA Champions League, con 22 goles encajados y 6 veces con la portería a cero, en un total de 1.665 minutos. Y es que, pese a que no se contaba con él a principios de curso, su rendimiento ha sido notable, brindando seguridad bajo palos y demostrando que la cantera azulgrana también produce talento en la retaguardia.

| FCB

Ahora, mientras el Barça se esfuerza por manejar las dificultades extradeportivas —como la situación de Dani Olmo y Pau Víctor— y al mismo tiempo se plantea su futuro con optimismo gracias a la irrupción de Lamine Yamal, la noticia de la paternidad de Iñaki Peña pone el foco en algo mucho más humano. El meta, caracterizado por su humildad y discreción, se enfrenta a un reto doblemente ilusionante: mantener su gran rendimiento en la portería y prepararse para la llegada del nuevo miembro de la familia.

Las redes sociales se han llenado de felicitaciones para la pareja, que ha decidido compartir su alegría con los aficionados culés. El destino de Iñaki Peña parece vincularse, al menos por ahora, con el del Barça, donde tiene contrato hasta 2026. Mientras él sigue luchando por un puesto de relevancia en el once titular, los seguidores ya se imaginan un futuro en el que el pequeño o la pequeña Peña-Casado (o Fernández, aún no se confirma el orden de los apellidos) aparezca correteando por el Camp Nou. El 2024 será, sin duda, un año para el recuerdo tanto en lo personal como en lo profesional para un portero que no estaba en las quinielas y se ha ganado el respeto de todos, dentro y fuera del terreno de juego.