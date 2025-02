Ni Granada ni Cadis: El destí final de Pejiño

El mercat hivernal ha estat ple de rumors i incerteses per a un extrem que, fa només uns mesos, era peça clau en el seu equip. Pejiño s'ha vist abocat de manera inevitable a l'ostracisme aquesta temporada, tant amb Luis Carrión com amb Diego Martínez. Per tant, la seva sortida de l'equip era una aposta gairebé segura per a aquest mercat hivernal; i així ocorrerà en el Deadline Day.

Finalment es vestirà la samarreta de l'Elx fins a final de curs, després de l'acord assolit amb la UD Las Palmas. Amb contracte en vigor fins al 2026, la seva sortida no ha sorprès, ja que el futbolista arrossegava mesos sense continuïtat sota les ordres de Diego Martínez. En els últims dies, tot apuntava que el seu destí podria ser el Granada o el Cadis, però el conjunt il·licità s'ha acabat emportant la mà guanyadora.

| UD Las Palmas

L'operació s'articula en forma de cessió, i segons s'ha pogut saber, no inclou opció de compra obligatòria. Aquest moviment es produeix en un context on l'entitat franjiverda busca reforços en bandes per apuntalar el seu atac, sent l'altre objectiu Germán Valera, del València. L'Elx, que lluita per la zona alta de la classificació a LaLiga Hypermotion, aposta per un extrem hàbil que pot marcar diferències en l'últim terç del camp.

Protagonisme irrisori

El gadità, de 26 anys, no ha tingut el protagonisme esperat des del canvi de tècnic a la UD Las Palmas. Entre Copa del Rei i LaLiga, tan sols ha disputat 73 minuts, un balanç mínim per a un futbolista que en la temporada passada es va erigir com un dels pilars en l'ascens dels grocs, anotant sis gols i signant actuacions excel·lents. No obstant això, les lesions i la falta de continuïtat han frenat la seva eclosió a Primera.

Diego Martínez va admetre que no veia espai per a Pejiño en els seus plans, i que la direcció esportiva valoraria la possibilitat de trobar-li acomodament. “És natural que aquells que no juguen busquin una sortida. És una cosa que passa aquí, al Granada o al Manchester United”, afirmava l'entrenador en referència al mercat d'hivern i a les necessitats de cada club. Mentrestant, l'andalús, que suma 94 partits amb l'elàstica canària, feia temps que meditava la seva decisió.

L'Elx rep un jugador amb ganes de reivindicar-se, ràpid en conducció i amb xut perillós des de mitja distància. A l'entitat il·licitana confien que pugui recuperar el nivell que va exhibir a Segona i que assumeixi un rol important en aquest tram decisiu. L'exigència al Martínez Valero és alta, ja que lluiten per afiançar la seva posició entre els candidats a l'ascens, i el reforç de la banda resulta fonamental per mantenir aquesta ambició.