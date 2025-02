Tomás Roncero amenaça amb acomiadar un àrbitre: 'Això només s'arregla...'

La derrota del Real Madrid en la seva visita a l'RCD Espanyol (1-0) ha generat un nou capítol de polèmica en el món del futbol espanyol. Els merengues van caure per la mínima al RCDE Stadium, un resultat que ha entelat les seves aspiracions a LaLiga. Entre les causes del descontentament, l'actuació arbitral ha estat assenyalada per gran part del madridisme com un dels factors determinants.

En aquest context d'indignació, Tomás Roncero no s'ha quedat de braços plegats. El comentarista i reconegut aficionat madridista va publicar al seu compte de Twitter una frase que es va viralitzar ràpidament: "Això només s'arregla dient-li a Iglesias Villanueva que se li acabarà la bicoca". Les seves paraules evidencien la frustració sentida per molts aficionats, que consideren que el col·legiat va perjudicar el quadre blanc en moments clau de l'encontre.

Una de les jugades més discutides es va produir al principi del partit, quan diversos aficionats van reclamar una mà dins de l'àrea rival. A més, a la segona meitat, l'entrada de Carlos Romero sobre un jugador del Real Madrid va despertar les protestes de la graderia visitant, que clamava per l'expulsió directa. La jugada no va ser sancionada amb vermella, la qual cosa va encendre els ànims dels jugadors i de l'entorn merengue.

La brega es va intensificar després del xiulet final, quan la victòria de l'Espanyol deixava els blancs a certa distància dels seus perseguidors en la classificació. El nerviosisme es va fer latent a les xarxes socials, on molts madridistes van expressar el seu malestar amb el criteri de l'àrbitre.

Roncero, fidel al seu estil directe, va ser un dels més durs en la seva denúncia, arribant a insinuar que "guanyar una morterada" per impartir justícia de forma dubtosa "avergonyeix el futbol espanyol davant del món sencer".

El portaveu madridista no ha dubtat a defensar la idea que l'equip d'Ancelotti es veu sistemàticament perjudicat per determinades decisions arbitrals. La suposada mà ignorada i l'absència de sanció a Romero han estat els punts més àlgids del debat, amb el VAR també en el punt de mira. Des de l'òptica madridista, aquests suposats errors fan malbé la feina de l'equip durant els 90 minuts.

Les paraules de Tomás Roncero es fan virals

La repercussió d'aquestes paraules no s'ha quedat només en cercles merengues. Diversos fòrums i programes esportius s'han fet ressò de la duresa del missatge, que col·loca la figura d'Iglesias Villanueva al centre de la controvèrsia. Mentrestant, des d'altres sectors s'acusa Roncero d'exagerar, d'atiar la crispació i de fer-se la víctima.