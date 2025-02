Gir de 180º amb Mika Mármol a la UD Las Palmas: Males notícies per al Barça

La UD Las Palmas viu una recta final de mercat convulsa, en la qual diversos dels seus futbolistes han estat en l'òrbita de grans clubs europeus. L'equip, que ve de signar un empat contra Osasuna (1-1) en l'última jornada de LaLiga EA Sports, es troba a les portes de tancar diversos moviments. La direcció esportiva, encapçalada per Luis Helguera, ja ha anunciat la incorporació de Bajcetic a la medul·lar i la imminent sortida de Sinkgraven i Pejiño.

Enmig d'aquest clima de canvis i rumors, Mika Mármol semblava destinat a ser un dels protagonistes de la finestra d'hivern. El defensa català ha mostrat un nivell altíssim des de la seva arribada a la UD Las Palmas, tornant-se imprescindible en els esquemes de Diego Martínez. Amb 18 partits disputats, l'ex del Barça i del FC Andorra s'ha erigit en un dels centrals més fiables del quadre pio-pio.

| UD Las Palmas

Les especulacions apuntaven a diferents pretendents: Sevilla, Betis, Como i, segons "MARCA", també la Roma hauria estat a prop de segellar el seu traspàs. Els italians van arribar a posar sobre la taula una xifra al voltant dels set milions d'euros, si bé el club canari seguia exigint que s'abonés la clàusula de rescissió, fixada en uns deu milions. Finalment, la Roma ha optat per retirar-se de la cursa davant la negativa de la UD Las Palmas a rebaixar les seves pretensions.

Cop dur per al Barça

Per al Barça, que es va guardar un 50% dels drets de Mármol després de la seva venda a l'equip insular, l'operació frustrada suposa un varapalo. Qualsevol venda del català li hauria reportat a l'entitat blaugrana ingressos immediats i valuosos en un moment en què busca equilibrar les seves finances. La clàusula de deu milions es presentava accessible per a un club del calibre de la Roma, però les negociacions no han arribat a bon port.

El central, de 23 anys, compta amb un valor de mercat de 12 milions d'euros segons estimacions especialitzades, i ha estat un dels pilars defensius de Las Palmas durant tota la temporada. Amb contracte en vigor fins al 2026, el seu compromís amb l'entitat canària sembla inquebrantable, almenys fins a l'estiu. Mentrestant, es preveu que acabi el curs com a referent de la defensa groga, en plena lluita per allunyar-se dels llocs de descens.

El desenllaç deixa un sabor amarg en diversos fronts. D'una banda, el propi futbolista podia haver fet un pas més en la seva carrera i competir en una lliga de nivell internacional. D'altra banda, la UD Las Palmas perd una oportunitat d'aconseguir una venda històrica, encara que reté un dels seus millors actius per encarar la segona volta. I el Barça, que gaudia d'un 50% d'una hipotètica venda, veu com s'esfumen les possibilitats d'un ingrés immediat i consistent.

Encara amb el mercat a punt de concloure, la continuïtat de Mármol en el conjunt insular sembla garantida, i només un gir in extremis alteraria el que avui es percep com a definitiu. El central es quedarà a l'Estadi de Gran Canària, i el club confia que la seva solidesa segueixi sent clau per aconseguir la salvació. Mentrestant, el Barça haurà d'esperar per obtenir algun benefici econòmic futur si sorgís un nou pretendent disposat a pagar el preu que exigeix la UD Las Palmas.