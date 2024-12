Hansi Flick es posa seriós al Barça: 'Si algun jugador està...'

per Sergi Guillén

La jornada d'ahir no va ser pas tranquil·la per a l'entrenador del Barça, Hansi Flick. Després d'una derrota que va deixar l'equip amb més dubtes que respostes, el tècnic alemany no va amagar el malestar durant la roda de premsa.

Tot i que va evitar entrar en les diferents polèmiques arbitrals. Sí que va deixar entreveure la seva frustració en esmentar decisions no aclarides en partits recents, com el gol anul·lat a Sant Sebastià. El seu discurs va reflectir l'enuig acumulat no només per la derrota, sinó també per la falta d'efectivitat al camp.

A la trobada contra Las Palmas, l'equip va mostrar símptomes preocupants, especialment en la definició i creativitat. Flick no es va mossegar la llengua en analitzar els problemes.

"Si algun jugador està desconnectat, l'equip no funciona"

La frase més contundent de la nit va ser un avís directe als futbolistes: “Si algun jugador està desconnectat, l'equip no funciona”. Per Flick, el problema no rau únicament en la tècnica, sinó en el compromís col·lectiu.

| YouTube: Mundo Deportivo

Va assegurar que la connexió entre els jugadors és clau per superar les adversitats, subratllant la importància de treballar com una unitat. L'entrenador també va reconèixer que la falta de gols és un dels problemes més importants de l'equip actualment.

Tot i que va destacar les 28 ocasions generades contra Las Palmas, va admetre que no van ser capaces de convertir-ne cap. “Hem de pensar en els propers partits i reconnectar-nos com a equip”, va assenyalar Flick, deixant clar que hi haurà canvis en el plantejament tàctic.

Crítiques i autocrítica després del partit

En la seva anàlisi, Flick va mostrar el costat més crític, però també va admetre part de responsabilitat. Ha confessat que l'equip "ho va intentar fins al final", però que hi va haver aspectes del joc que cal ajustar.

Entre ells, va esmentar la desconnexió que alguns jugadors mostren en tornar de lesions, cosa que entén com a normal, encara que no justificable. “No hi ha excuses”, va sentenciar el tècnic.

La suplència de Dani Olmo va ser un altre dels punts comentats. Flick va explicar que no va voler arriscar-lo a causa de molèsties físiques i que serà clau en propers partits. Tot i això, ha deixat clar que aquesta decisió no pot ser una excusa per al baix rendiment general de l'equip.

Optimisme amb el retorn de Lamine

No tot van ser crítica, ja que el tècnic va valorar positivament el retorn de Lamine Yamal després de dues setmanes sense entrenar-se. Flick va destacar que la seva incorporació serà crucial per als propers partits i que probablement jugarà com a titular contra el Mallorca. En un moment en què l'equip necessita respostes, la figura de Lamine representa una bufada d'aire fresc.

Tot i l'enuig, Flick va concloure amb un missatge esperançador. Va insistir que l'equip té talent per tirar endavant i que ho faran treballant units. El repte és ara evident: recuperar la confiança i retrobar-se amb el camí de la victòria.