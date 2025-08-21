Ni Fermín ni Dani Olmo: El pla que prepara Hansi Flick per a la mitjapunta del Barça

El FC Barcelona viu un inici de temporada marcat per la recerca de l'onze ideal de Hansi Flick. Entre les decisions més comentades hi ha la mitjapunta, una posició que sempre ha estat clau en el seu esquema. El curs passat semblava propietat exclusiva de Dani Olmo, però la irrupció de Fermín López ha obert un debat futbolístic apassionant. I ara, a aquesta pugna s'hi sumen noves alternatives que podrien canviar el rumb de la temporada.
L'internacional espanyol va ser l'aposta inicial del tècnic alemany durant l'estiu. La seva capacitat per generar joc en espais reduïts i la seva visió en l'última passada el van convertir en una peça important en el sistema culer. Tanmateix, el seu rendiment ha tingut alts i baixos, marcats per problemes físics i una certa irregularitat. Flick confia en ell, però sap que necessita competència directa per treure la millor versió de l'esportista de Terrassa.
Fermín López i la seva explosió en el moment clau
El jugador format al Barça ha aprofitat cada oportunitat per demostrar el seu pes a l'equip. Després d'un Gamper espectacular amb doblet inclòs, es va guanyar minuts a l'inici de LaLiga. La seva energia, agressivitat i arribada des de la segona línia el converteixen en un perfil diferent del d'Olmo. Flick va reconèixer que no estava satisfet amb ell a l'inici de la pretemporada, però la seva progressió recent ha estat imparable. El debat està més viu que mai.
Dro Fernández, la perla que demana pas des de la cantera
El Barça no vol precipitar-se amb el jove talentós Dro Fernández, però el mitjapunta ja ha deixat detalls il·lusionants al filial i a la gira d'estiu. Flick el veu encara verd per ser titular, tot i que valora donar-li minuts progressivament en partits de menor exigència. La idea és que aprengui al costat d'Olmo i Fermín, amb l'objectiu de convertir-lo en un actiu important a mitjà termini.
L'opció de Raphinha si Rashford explota a l'esquerra
La gran novetat tàctica que estudia Flick, segons Mundo Deportivo, implica moure Raphinha a la mitjapunta. El brasiler ha jugat 16 partits oficials en aquesta posició al llarg de la seva carrera, amb un balanç d'un gol i sis assistències només al Barça (8 duels). La seva visió en camp rival i la seva facilitat per a l'última passada són virtuts que el fan atractiu per a aquesta funció. Però aquest moviment depèn de Marcus Rashford.
L'anglès, acabat d'arribar, és l'extrem esquerre titular per a Flick, tot i que encara ha d'assolir el seu millor nivell. Si aconsegueix consolidar-se, Raphinha podria alliberar-se de la banda i ocupar la mitjapunta. El brasiler aportaria quelcom diferent: un mitjapunta amb ànima d'extrem, verticalitat i desequilibri, difícil d'aturar quan connecta amb Lamine Yamal a la dreta o amb Lewandowski a l'àrea.
Una competència que il·lusiona Flick i l'afició
El tècnic alemany no amaga la seva satisfacció amb aquest escenari. La competència interna entre Olmo i Fermín ja garanteix un nivell alt. La irrupció de Dro Fernández i la possibilitat de reubicar Raphinha augmenten la riquesa tàctica. En un equip on la figura del mitjapunta és decisiva per connectar les peces ofensives, el Barça sap que té alternatives de sobres.
El mes vinent serà clau per veure cap a on s'inclina Flick. El calendari pressiona i hi haurà partits grans on l'alemany haurà de triar. El que sembla segur és que, amb aquest ventall d'opcions, la mitjapunta culer promet ser un dels debats més apassionants de la temporada.