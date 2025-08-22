Albert Blaya trenca el seu silenci: Fermín o Dani Olmo, qui ha de ser titular

La posició de mitjapunta al Barça de Hansi Flick està cridada a convertir-se en una de les més disputades del curs. Després de l'arribada de Dani Olmo per gairebé 60 milions l'estiu passat i la irrupció imparable de Fermín el 2023, hi ha debat sobre qui ha d'ocupar el lloc titular. Albert Blaya, conegut creador de contingut i analista tàctic, ha abordat la qüestió al seu canal de YouTube, oferint un repàs estadístic i futbolístic que no ha deixat indiferent ningú.
Blaya analitza dades i estils de joc
‘Fermín o Dani Olmo, qui serà el titular en aquest Barça?’, va començar preguntant-se Blaya, per introduir una anàlisi basada en estadístiques de Statsbomb. Tots dos jugadors, va explicar, presenten xifres molt similars pel que fa a passades i participacions ofensives, però amb diferències notables en apartats concrets.
Fermín destaca per la seva capacitat de driblatge i la seva potència física. Promitja més de dos driblatges reeixits per partit i guanya molts duels gràcies a la seva explosivitat. En contrapressió, és clarament superior: 0,65 per partit davant només 0,2 de Dani Olmo. ‘La diferència és abismal en aquesta faceta’, va apuntar Blaya, assenyalant l'agressivitat del jugador format a la casa en la recuperació immediata.
Dani Olmo, per la seva banda, ofereix avantatges en espais reduïts. La seva sensibilitat tècnica, paciència i capacitat per rebre i girar sota pressió el converteixen en un recurs clau quan el rival s'enquista a prop de l'àrea.
Diferències en els mapes de xut
Blaya va repassar també la producció ofensiva de tots dos jugadors. Fermín va marcar sis gols a la Lliga el curs passat, superant les seves xifres de gols esperats i confirmant la seva eficàcia com a arribador des de la segona línia. També va veure porteria a la Copa i a la Champions, demostrant que apareix en competicions d'exigència màxima.
Dani Olmo, en canvi, va arribar a vuit gols a la competició domèstica i va deixar actuacions importants a la Champions, com el seu gol a l'Inter a semifinals. Els seus xuts són de més qualitat i més propers a l'àrea petita, tot i que ofereix menys arribada sorprenent des de la frontal que Fermín.
¿FERMÍN LOPEZ O DANI OLMO? (Lo analizo)
‘Crec que Fermín pot arribar a 15 o 20 gols per temporada si té minuts’, va assegurar Blaya, destacant el marge de creixement del jugador andalús.
La relació amb Lamine Yamal, un altre punt decisiu
Per a Blaya, la interacció de tots dos amb Lamine Yamal també marca diferències. Dani Olmo entén millor els moviments curts del jove extrem i sap associar-se en espais reduïts. Fermín, en canvi, brilla quan l'equip juga a camp obert i pot atacar espais llargs. ‘Olmo s'adapta millor quan tot gira al voltant de Lamine, Fermín ho fa millor quan hi ha espais per córrer’, va analitzar.
La conclusió d'Albert Blaya
En la seva valoració final, l'analista va reconèixer la dificultat d'escollir un titular fix. ‘Jo segueixo pensant que un gran Dani Olmo, en bon estat de forma, ofereix més coses’, va assenyalar. Tanmateix, també va deixar clar que, si Fermín manté el nivell mostrat el 2025, podria acabar guanyant-se la titularitat. ‘El debat està obert i dependrà molt de l'estat de forma de cadascun’, va concloure Blaya, deixant clar que Flick compta amb dues opcions d'altíssim nivell per a un mateix lloc.