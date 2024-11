Ni Cubarsí ni Íñigo Martínez: El defensa del Barça elogiado por Carles Puyol

El calor del verano fue reemplazado en la Ciudad Condal por una lluvia incesante de inquietudes e incertidumbres. El Barça no conseguía dinero para equilibrar el FPF y para poder fichar y al final quedó confeccionada una plantilla muy distinta a la que habían imaginado Deco y compañía. Una de las parcelas que más preocupaba era la defensiva.

Con Ronald Araujo y Andreas Christensen lesionados, y Jules Koundé desplazado al lateral derecho, sólo quedaba Pau Cubarsí como titular indiscutible y un Iñigo Martínez que no había tenido nada de protagonismo el pasado curso. También asomaba desde el filial un Sergi Domínguez que todavía no había debutado con el primer equipo. La situación, pues, no era la idónea y la preocupación apareció de forma notable.

Sin embargo, Hansi Flick ha podido apañárselas para sacar el mejor nivel tanto de Pau Cubarsí como de Iñigo Martínez y ahora el desasosiego ya ha desaparecido rotundamente. A Ronald Araujo se le sigue extrañando, pero no de la misma manera que se sospechaba que ocurriría después de que cayera lesionado en la Copa América del pasado verano. Sin embargo, quien sí que sigue acordándose de él es uno de los centrales más carismáticos y legendarios de la historia del Barça, Carles Puyol.

El nuevo rol de Carles Puyol

Desde hace ya unos años, Carles Puyol encabeza varias de las acciones solidarias que acomete el Barça a lo largo del año. Ese nuevo trabajo le obliga a viajar continuamente a varios países de todo el mundo. Por ejemplo, en las últimas semanas ha podido pisar Uruguay, donde acudió a diversos actos y también concedió una entrevista al portal Ovación.

Allí repasó varios puntos de la actualidad del Barça y aprovechó para recordar a dos de los jugadores charrúas más trascendentes en la historia reciente del club culé. Habló primero de Luis Suárez, al que regaló bonitos elogios. "Es un grandísimo jugador; lo que peor me sabe es no haberlo podido disfrutar como compañero, porque seguro que nos hubiésemos llevado muy bien", dijo.

Luego agregó: "Me identifico mucho con su forma de entender este deporte y la verdad es que lo felicito por la carrera que ha tenido". También destinó bonitas palabras a un compatriota de demarcación, Ronald Araujo. "Para mí es uno de los mejores defensas del mundo, creo que podemos tener similitudes en cuanto al juego", sentenció.

La lesión de Ronald Araujo se ha alargado más de lo previsto y todavía no ha podido recuperarse de su rotura del tendón isquiotibial de su muslo derecho. Eso sí, todo apunta a que ya se está encaminando a la fase final de su recuperación y que podría retornar a finales de noviembre.