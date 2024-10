Carlo Ancelotti frustrat, ho paga amb un assistent de Hansi Flick: 'No ha estat...'

El Santiago Bernabéu va viure una de les nits més desoladores per al Reial Madrid a l'últim Clàssic, amb una derrota aclaparadora de 0-4 davant un Barcelona imparable a la segona meitat. L'equip de Carlo Ancelotti no va trobar respostes davant la intensitat i la disciplina tàctica del conjunt dirigit per Hansi Flick, que va dominar en totes les facetes del joc. A més de la golejada, el partit va acabar amb una inesperada polèmica entre les dues banquetes, desencadenada per la celebració de l'últim gol del Barcelona i les actituds del cos tècnic blaugrana.

Des de l'inici, el partit es presentava com una prova important per mesurar el nivell de tots dos equips. El FC Barcelona va arribar al Bernabéu com a líder, exhibint un estil que, encara que més directe i menys centrat en la possessió que en èpoques passades, ha demostrat ser altament efectiu.

Per la seva banda, el Reial Madrid, amb les estrelles en atac, especialment Vinícius i Mbappé, va plantejar un esquema sòlid i amb bona disposició, encara que el seu rendiment es va anar enfonsant a mesura que avançava el segon temps.

Equilibri a la primera meitat

A la primera meitat, l'equilibri va ser la nota predominant. Tot i que els dos equips van buscar la porteria rival, les ocasions clares van ser comptades. El Barça va tenir les oportunitats més perilloses, amb un xut deLamine Yamalen mà a mà que es va desviar i una altra rematada de Pedri que va ser detingut sense problemes per Lunin. El Madrid també va buscar les seves opcions, especialment al contraatac, però la defensa avançada del Barça, ben coordinada pels centrals, va frustrar constantment Mbappé, que va caure en fora de joc repetides vegades.

El segon temps va canviar dràsticament el ritme del partit. Flick va fer alguns ajustaments tàctics, i el Barça va mostrar la seva millor versió. Els gols no van trigar a arribar: el primer va venir d'una jugada de Casadó que va llegir a la perfecció el moviment de Lewandowski. Sense la pressió adequada dels centrals, el polonès es va trobar només per anotar el 0-1. Poc després, Balde va enviar una centrada que el mateix Lewandowski va rematar sense oposició, augmentant l'avantatge a 0-2 i deixant el Madrid sense reacció.

A mesura que avançava el partit, el domini del FC Barcelona es feia més evident, i la frustració dels jugadors del Reial Madrid, més palpable. Ancelotti va intentar canviar la dinàmica donant entrada a Modric, buscant aprofitar la velocitat de Vinícius i Mbappé, però la defensa blaugrana es va mantenir ferma. En un dels pocs intents clars del Madrid, Mbappé va tornar a fallar en un mà a mà que podria haver retallat la distància al marcador. L'estocada final va arribar quan Dani Olmo, recent ingressat, va trobar Raphinha entre línies, i el brasiler va assistir Lamine per al tercer gol. El marcador reflectia un 0-3 que deixava el Madrid sense opcions de remuntar.

El gol que va desfermar la polèmica

La tensió va arribar al punt àlgid en l'últim gol dels culers, anotat per Raphinha. Lucas Vázquez va calcular malament una pilota a l'esquena, permetent que Raphinha piqués la pilota per sobre de Lunin i segellés el 0-4 definitiu. Aquesta acció va provocar l'eufòria de la banqueta blaugrana, que va sortir a celebrar-ho amb intensitat, cosa que va incomodar el tècnic del Reial Madrid. Carlo Ancelotti es va mostrar especialment molest en veure alguns membres del cos tècnic del Barça, inclòs l'assistent de Flick, Marcus Sorg, envaint l'àrea tècnica del Madrid durant la celebració.

Finalitzada la trobada, Ancelotti no va amagar la seva frustració i es va dirigir directament a Flick per expressar-li el seu descontentament. Tot i que l'entrenador alemany no va ser l'objectiu directe de la queixa, l'italià va considerar inapropiada l'actitud de Sorg, que va celebrar el gol davant de la banqueta madridista. En roda de premsa, Ancelotti va explicar: "Ha passat alguna cosa amb l'entrenador assistent, no amb Flick. No ha estat un senyor al celebrar davant de la banqueta. Ho he dit a Flick i estava d'acord".

La tensió entre les dues banquetes va persistir fins i tot després del xiulet final. Després de la salutació protocol·lària entre els entrenadors, Ancelotti va tornar a dirigir una mirada de desaprovació a Sorg, fent un gest de “no” amb els dits mentre es dirigia, visiblement irritat, al túnel de vestidors. La golejada i el desacord van deixar un sabor amarg per al tècnic italià.