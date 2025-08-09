Ni Betis ni Girona: Un altre equip de LaLiga, a prop de tancar el fitxatge de Mateo Joseph

L'estiu està sent intens al mercat de fitxatges de LaLiga, amb moviments i rumors que mantenen en suspens les aficions. Un dels noms propis d'aquest mes d'agost és el d'un jove davanter internacional sub-21, molt cotitzat i amb arrels tant càntabres com angleses. Mentre altres clubs es barallaven pel seu fitxatge, ha sorgit una via inesperada que podria decidir el seu futur immediat al futbol espanyol.
L'interès d'equips com Betis i Girona venia de lluny. Tanmateix, les pretensions del Leeds i la voluntat del jugador han alterat la fulla de ruta prevista per a un fitxatge que pot marcar diferències la pròxima temporada. Ara, el Mallorca se situa en la pole position, disposat a aprofitar les circumstàncies del mercat i a jugar les seves cartes amb intel·ligència.
El Mallorca, a prop d'aconseguir la cessió d'un davanter que il·lusiona l'illa
Segons el periodista especialitzat Matteo Moretto, l'RCD Mallorca manté negociacions avançades amb el Leeds United per fer-se amb els serveis de Mateo Joseph, davanter internacional amb Espanya sub-21. L'operació està a punt de tancar-se sota la fórmula d'una cessió simple, és a dir, sense opció de compra. Aquesta condició, que havia fet enrere les últimes setmanes tant el Real Betis com el Girona, no suposa cap problema per a l'entitat balear, que prioritza el reforç immediat del seu atac davant la possible sortida de Cyle Larin.
El Mallorca ha estat àgil en la seva gestió i ha sabut adaptar-se a les demandes dels anglesos, que es mantenen ferms a no voler incloure opció de compra. El club de Son Moix, mentrestant, reforça la seva plantilla amb un jugador que coneix el futbol espanyol i que veu amb bons ulls tornar a LaLiga, després del seu pas per la pedrera de l'Espanyol i de compartir vestidor a la sub-21 amb Robert Navarro, ara a l'Athletic.
Joseph, que ja ha manifestat al seu entrenador Daniel Farke el seu desig de sortir rumb a Espanya, suma 73 partits i 6 gols amb el Leeds des de la seva arribada el 2022. A Championship ha signat 4 gols i 4 assistències en 58 partits, aportant velocitat i treball en la pressió. La seva situació contractual és un altre punt a favor del club britànic: té contracte fins al 2026, cosa que permet al Leeds mantenir el control sobre el seu futur sense necessitat de vendre en aquest mercat.
Un fitxatge amb història i arrels internacionals per al futbol balear
La història personal de Mateo Joseph afegeix un toc especial a l'operació. Nascut a Escobedo, un petit municipi càntabre, el davanter té també nacionalitat anglesa i antecedents familiars de futbol d'elit: el seu oncle és l'exinternacional anglès Emile Heskey i diversos cosins militen a la pedrera del Manchester City. Tot i que va jugar amb la selecció sub-20 anglesa, Joseph va optar finalment per representar Espanya en categoria sub-21, ampliant la seva experiència internacional.
El seu desig de tornar a Espanya ha estat clau per desencallar una negociació que semblava destinada a encallar-se per les exigències del Leeds. La disposició del Mallorca a acceptar una cessió simple i la conversa directa entre Pablo Ortells i el jugador han decantat la balança, i això permet que el projecte bermelló es reforci amb un talent que pot marcar diferències.