Ni Betis ni Girona: Otro equipo de LaLiga, cerca de cerrar el fichaje de Mateo Joseph

El verano está siendo intenso en el mercado de fichajes de LaLiga, con movimientos y rumores que mantienen en vilo a las aficiones. Uno de los nombres propios de este mes de agosto es el de un joven delantero internacional Sub-21, muy cotizado y con raíces tanto cántabras como inglesas. Mientras otros clubes se peleaban por su fichaje, ha surgido una vía inesperada que podría decidir su futuro inmediato en el fútbol español.

El interés de equipos como Betis y Girona venía de lejos. Sin embargo, las pretensiones del Leeds y la voluntad del jugador han alterado la hoja de ruta prevista para un fichaje que puede marcar diferencias en la próxima temporada. Ahora, el Mallorca se sitúa en la pole position, dispuesto a aprovechar las circunstancias del mercado y a jugar sus cartas con inteligencia.

El Mallorca, cerca de lograr la cesión de un delantero que ilusiona a la isla

Según el periodista especializado Matteo Moretto, el RCD Mallorca mantiene negociaciones avanzadas con el Leeds United para hacerse con los servicios de Mateo Joseph, delantero internacional con España Sub-21. La operación está a punto de cerrarse bajo la fórmula de una cesión simple, es decir, sin opción de compra. Esta condición, que había echado atrás en las últimas semanas tanto a Real Betis como a Girona, no supone problema para la entidad balear, que prioriza el refuerzo inmediato de su ataque ante la posible salida de Cyle Larin.

| Instagram

El Mallorca ha sido ágil en su gestión y ha sabido adaptarse a las demandas de los ingleses, que se mantienen firmes en no querer incluir opción de compra. El club de Son Moix, mientras tanto, refuerza su plantilla con un jugador que conoce el fútbol español y que ve con buenos ojos regresar a LaLiga, después de su paso por la cantera del Espanyol y de compartir vestuario en la Sub-21 con Robert Navarro, ahora en el Athletic.

Joseph, que ya ha manifestado a su entrenador Daniel Farke su deseo de salir rumbo a España, suma 73 partidos y 6 goles con el Leeds desde su llegada en 2022. En Championship ha firmado 4 tantos y 4 asistencias en 58 partidos, aportando velocidad y trabajo en la presión. Su situación contractual es otro punto a favor del club británico: tiene contrato hasta 2026, lo que permite al Leeds mantener el control sobre su futuro sin necesidad de vender en este mercado.

Un fichaje con historia y raíces internacionales para el fútbol balear

La historia personal de Mateo Joseph añade un toque especial a la operación. Nacido en Escobedo, un pequeño municipio cántabro, el delantero tiene también nacionalidad inglesa y antecedentes familiares de fútbol de élite: su tío es el exinternacional inglés Emile Heskey y varios primos militan en la cantera del Manchester City. Aunque jugó con la selección Sub-20 inglesa, Joseph optó finalmente por representar a España en categoría Sub-21, ampliando su experiencia internacional.

Su deseo de volver a España ha sido clave para desatascar una negociación que parecía destinada a enquistarse por las exigencias del Leeds. La disposición del Mallorca a aceptar una cesión simple y la conversación directa entre Pablo Ortells y el jugador han decantado la balanza, permitiendo que el proyecto bermellón se refuerce con un talento que puede marcar diferencias.