Ni Ansu Fati ni Pablo Torre: Hansi Flick 'indulta' a un futbolista del Barça

per Xavi Martín

En els moments clau d'una temporada futbolística sempre sorgeixen moviments inesperats. Justament això és el que ha succeït recentment amb una decisió de Hansi Flick, el tècnic alemany del FC Barcelona. L'entrenador blaugrana ha decidit donar una sorpresa amb l'alineació del seu últim partit.

Frenkie de Jong havia estat titular en els últims partits

El FC Barcelona travessa un moment crucial en la temporada, marcat per la pressió de mantenir la seva posició al capdamunt de LaLiga i continuar viu en les competicions europees. En aquest escenari, la gestió de plantilla per part de Hansi Flick està sent minuciosa i estratègica, conscient que qualsevol error pot costar car a aquestes alçades de l'any.

La notícia destacada ha arribat en la prèvia del partit contra l'Atlético de Madrid, un duel clau per mantenir vives les aspiracions de la lliga. Flick va sorprendre en incloure en l'onze inicial el jove Marc Casadó, migcampista del filial blaugrana que venia perdent protagonisme en els últims partits.

Casadó semblava condemnat a ocupar un rol secundari després del retorn de Frenkie de Jong, una de les peces intocables del conjunt català des de fa unes setmanes.

| F.C. Barcelona, Instagram

No obstant això, Flick ha tornat a demostrar que aposta fermament per la pedrera i confia en el potencial del futbolista de Sant Pere de Vilamajor, concedint-li novament una oportunitat crucial en un dels estadis més exigents de la lliga espanyola: el Civitas Metropolitano.

Una gran temporada

Marc Casadó, amb només 21 anys, s'ha convertit en una alternativa important per a Flick al llarg de la campanya. Encara que la seva participació recent havia disminuït notablement, la confiança del tècnic alemany sembla intacta. El migcampista català acumula, en la present temporada, un total de 35 partits disputats amb el primer equip, marcant un gol i fent una assistència. Ha destacat sobretot per la seva capacitat defensiva, recuperació de pilota i distribució efectiva.

La seva inclusió davant l'Atlético demostra que Flick prefereix la consistència tàctica que aporta Casadó, especialment davant equips que destaquen per un joc físic i sòlid al mig del camp, com és el cas dels matalassers.

El migcampista català té un perfil de joc intens, amb bona visió tàctica, que encaixa perfectament en l'esquema del tècnic alemany, basat en pressió alta i transicions ràpides.

| ixdesignlab, Icons8 Photo, F.C. Barcelona, XCatalunya

Ansu Fati no ha estat ni convocat

Futbolistes com Ansu Fati o Pablo Torre continuen sense tenir protagonisme. Ansu Fati, la trajectòria del qual ha estat marcada per lesions, no ha estat ni convocat. Clar missatge de Flick. Difícilment seguirà la pròxima temporada.

D'altra banda, Pablo Torre continua vivint una temporada complicada. La jove promesa arribada des del Racing de Santander no ha aconseguit consolidar-se en els plans del tècnic alemany, veient-se superat constantment per altres jugadors més experimentats o amb perfils tàctics més específics, com és precisament el cas de Casadó.